張欣宇質疑2元乘車優惠設限意義　李世榮促巴士公司承擔一定角色 (10:52)

張欣宇今早（24日）於港台《千禧年代》說，數據顥示，每月乘搭逾240程車者屬極少數，相信「慳唔到咩錢」；而車資10元以上改以兩折計算則會影響居於新界的長者。他亦認為，現時濫用情况不太嚴重，政府反而應理順2元乘車計劃的政策目標及效果，又指出政府過去數年對巴士加價幅度「太鬆手」，才令社會擔憂長遠相關財政開支的原因，認為如果想計劃可持續發展，與其要改變資助車資，不如嚴控公共交通的加幅幅度。

被問到是否應將措施門檻提升至65歲，張認為，2元乘車措施可鼓勵長者多出行，或令其更開心及身體更健康，故政府要考慮對醫療社福開支的正面影響，又稱不同方案均要提供數據支持。

李世榮於同一節目表示，現時傳出的方案中，限乘的次數合理，惟政府應提供數據解釋，為何以10元作「分水嶺」。他相信，政府想透過將10元以上車資改兩折計算，解決長車短搭的問題，但方案會影響「長車長搭」的長者，對此有保留，他又認為不應將相關責任「畀晒老友記」，促巴士公司提供分段計算車資，例如讓長者在上下車時都可拍卡。他又說，見不到政府「迫巴士公司做啲嘢」，感到失望。