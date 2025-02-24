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一批法國牛奶芝士受產志賀毒素大腸桿菌污染  食環署籲停食用 (00:29)

​食物環境衛生署食物安全中心昨晚（23日）呼籲市民，不要食用一批法國進口生牛奶芝士，因為有關產品可能受產志賀毒素大腸桿菌污染。

疑有問題產品資料如下：

產品名稱：Morbier Jean Perrin 1/4 x 2

品牌：PERRIN VERMOT

來源地：法國

包裝：1.8公斤

此日期前最佳：2025年3月15日

批次編號：366

進口商：Chef's Garden Limited

零售商: Feather & Bone

中心發言人指，接獲歐洲聯盟委員會食品和飼料快速預警系統的通報，指上述產品可能受產志賀毒素大腸桿菌污染，正在法國及其他國家進行回收。中心得悉事件後，隨即聯絡本地進口商跟進，初步調查發現上述進口商曾進口屬受影響批次的8塊共重約13.7公斤的產品，並分配至上述零售商出售。

中心指該進口商已將受影響批次中尚未出售的產品停售及銷毀，並按中心指示展開回收。

中心指產志賀毒素大腸桿菌可經由水及食物傳播而感染人體，飲用受污染的水或進食未烹煮熟透和受污染的食物，可感染此菌而引起腸道傳染病，部分受感染的人可能會有腸出血及嚴重併發症如溶血尿毒症。

當局在本月中曾公布一宗嚴重事故，指瑪嘉烈醫院腫瘤科3名醫生在一周內先後出現腹瀉等症狀，其中一名健康約30歲年輕醫生病發後3日死亡。衛生防護中心調查發現一名醫生糞便對產志賀毒素大腸桿菌呈陽性，懷疑爆發感染群組，未發現3人曾進食相同食物或曾到同一餐廳，但均曾在6樓休息室進食，循食物污染和環境交叉污染兩方向調查。

 

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