投資推廣署遭黑客勒索軟件攻擊  有外洩客戶資料及員工紀錄風險 (21:23)

投資推廣署發言人表示，該署昨日發現事件後已即時採取行動，加強系統的安全措施，防止進一步受到勒索軟件入侵；並已即日按既定程式分別向警方報案、通知數字政策辦公室，以及向個人資料私隱專員公署（私隱公署）和保安局通報事件，以策萬全。署方譴責該等惡意攻擊，亦已更改有關密碼，封鎖有關系統及啟動後備程式。

署方指正全力配合警方調查，初步顯示受影響範圍包括內部客戶管理系統、內聯網、部分投資推廣署網站的運作（例如經網站聯絡投資推廣署、活動資訊等）。投資推廣署的公眾服務則維持正常，公眾可以繼續透過電話熱線、電郵或會面與投資推廣署人員聯絡。

該署指，為進一步加強系統安全，該署現正積極尋求數字政策辦公室意見，亦已委託專家協助調查及修復工作。署方希望不法份子早日被繩之於法，以保障資訊及網絡安全。

發言人重申，投資推廣署不會透過電郵、短訊或社交媒體發送超連結以收集個人資料或要求付款，提醒市民及有關人士應提高警覺，如收到任何聲稱由該署發出的可疑電子郵件或短訊，切勿點擊嵌入的連結、提供任何個人或財務資料（例如信用卡資料），或進行任何付款。如有查詢，可致電投資推廣署查詢熱線3107 1000或電郵至enq@investhk.gov.hk。

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑指，政府之前已有指引，要求部門把有個人資料及敏感資料存放到政府的雲端系統，理論上外洩個人敏感資料機會較低，但他指黑客難防，今次事件顯示個別部門，仍有需要評估系統安全漏洞，並應把其他不應公開的其他資料，也存放在保安程度較高的「政府雲」。