九名華豐大火救人者獲頒「好市民獎」 得獎者﹕「人人都可以做好市民」　 (19:21)

頒獎典禮上播放影片，模擬華豐大廈三級火事發狀况。部分得獎者更化演員，拍片重演及分享當日事發經過，其中周沚諭說，當日下班後經過華豐大廈，突然聽到巨響，故到大廈內了解，當時漆黑一片、找不到逃生路線；他與數名地盤工友走到天井位置，發現很大火勢，故使用地盤的水喉，隔着鐵絲網朝天井射水降溫。

另一名得獎者郭富和則稱，當日與同事拿了梯子協助居民逃生，當中包括一名嬰兒，他們一個傳一個，將嬰兒慢慢送到地下。模擬影片中有煙有火，場面逼真如同電影畫面。

另一名得獎者文雪良與工友剪開大廈鐵閘的鐵鏈讓居民逃生，然後跑進大廈協助救援，將倒地的居民救出；文憶述，當時感到忐忑不安，惟擔憂有居民被困在內，最終亦下定決心衝進大廈。

蕭澤頤：每人都可在日常生活中實踐好市民精神

警務處長蕭澤頤於頒典禮上致辭時說，80名市民的好人好故事發生在日常生活中，認為有時「多問一句、多行一步」，或者就可阻止一宗騙案及罪案，甚至拯救生命。他說，相信「隱世好市民」遍布香港每個角落，寄語市民不要少看自己的力量，每人都可在日常生活中實踐好市民精神。

蕭澤頤亦提到，警方正不遺餘力地推展防騙工作，惟單靠警方力量並不足夠，需要每個市民都提高警愓，避免自己或身邊親友成為受害者。