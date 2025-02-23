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馬王「浪漫勇士」沙特盃奪亞捧2700萬元獎金　累積獎金破2億元續居全球之首 (16:41)

香港馬王「浪漫勇士」今日（23日）凌晨出戰總獎金高達2000萬美元的一級賽沙特盃，一度放頭的浪漫勇士於最後50米被「青春永駐」超越，奪1800米泥地亞軍，收獲350萬美元獎金，折合為2700萬港元，是牠出賽以來的累積總獎金突破2億元，至逾2億700萬港元，續居全球之首。賽馬行政總裁應家柏表示，「浪漫勇士」表現不負眾望，取得香港賽駒在海外的最佳成績之一，雖敗猶榮，形容「幾乎為香港創下賽馬歷史新一章」。

由騎師麥道朗策騎的草地王者「浪漫勇士」今凌晨在沙特阿拉伯安都拉茲馬場，首戰泥地賽，與14匹馬爭奪2000萬美元總獎金。排三檔的「浪漫勇士」初段留守馬群，跑至近最後直路時一口氣連過數名對手，一度領先由坂井瑠星策騎的「青春永駐」數個馬位，惟最後數步「青春永駐」以馬頸位力壓「浪漫勇士」率先過終點，最終「浪漫勇士」跑獲第2名。

麥道朗表示，「浪漫勇士」鬥心一流，每仗均能交出應有水準，認為牠的表現已令他感到非常自豪。練馬師沈集成則讚揚「浪漫勇士」已做到最好，與對手合演了精彩一戰，以首次出戰泥地賽而言，牠僅負於頂級泥地賽駒「青春永駐」，相信香港市民也會欣賞。至於馬主劉栢輝賽後則感謝馬迷支持，指「浪漫勇士」拋離第3名一段距離，認為已是一場非常出色的比賽。

馬會表示，「浪漫勇士」下一站預計重返杜拜，於4月5日出戰一級賽杜拜草地大賽1800米草地賽。

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