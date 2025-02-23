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觀塘「自由空間」康體設施轉贈簡約公屋　韋志成：下半年陸續關閉其他用地 (15:23)

觀塘市中心「自由空間」的兒童遊樂場和三人籃球場由去年11月中起關閉，其餘用地亦會於今年下半年起因應工程陸續關閉，以進行地下管線改道及相關工程。市建局行政總監韋志成說，近8成的兒童遊樂場及三人籃球場設施已贈予兩個簡約公屋項目，例如兩個籃球架被運送至元朗攸壆路項目。他亦指，十分理解市民的反應，惟強調項目轉化為「自由空間」時，已表明有關設施和用途只屬臨時及短期性質。

「自由空間」用地原本劃作重建發展，市建局於2023年以短期租約方式，向政府申請作臨時及短期活動用途，開放給市民作為休憩、戶外運動、藝術文化和遊樂場等活動，啟用至今舉辦超過50項社區活動。不過，由於發展區涉及道路改道、搬遷和重置多條地下管線工程，包括高壓電纜、光纖電纜、主要供水及排水管道等，「自由空間」內兒童遊樂場、三人籃球場，以及「城市實驗空間2」用地於去年11月18日起永久關閉，以開展相關探測工作。

韋志成說，留意到有報道引述網民指，「自由空間」內的兒童遊樂場和三人籃球場在啟用不足一年便關閉，甚為浪費，他稱十分理解市民的反應，重申當時已表明須開展與觀塘市中心2.0項目相關的前期工程時，就會將場地關閉，重申構思獲得觀塘區議員、地區團體和市民支持。他稱，市建局由今年下半年起，會按工程所需陸續關閉其餘部分用地，而貫通「自由空間」、連接港鐵車站及裕民坊的行人通道，將繼續開放供市民使用。

相關字詞﹕編輯推介 市建局 觀塘市中心 自由空間

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