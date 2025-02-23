聖若瑟書院辦創校150周年開放日　家長到場「取經」 (14:15)

前年經「高才通」來港、從事建築業的Susan帶小五兒子參觀，她認為香港名校升學前景佳，又可培養孩子英語能力及課外興趣，以及溝通、應變、理解等軟技能，與國內教育理念相反，「內地看重分數⋯⋯以教導理論為主，課外活動少」。她不擔心孩子適應問題及與本地生競爭，因一家來自廣州，能聽但不懂說粤語，最擔心兒子英語能力，所以讓他每天補兩小時英文，又參加運動班增加競爭力。

今年升中的Winston喜歡學校環境及學習風氣，父親洪先生不擔心高才通子女帶來競爭，因「度度都有競爭」，而除了補習，兒子亦學習吹笛、籃球、劍擊、羽毛球，為升中作準備。

盧煜明捐款助母校設實驗室 寄語師弟「把握黃金時機」

部分名人校友到場，如立法會議員林健鋒、中大校長盧煜明等。盧煜明向記者稱，母校讓他建立創意思考根基，他在此遇到第一個教他DNA知識的老師，又在圖書館開始看科學雜誌，「如果唔係聖若瑟，我就未必係而家嘅科學家」。喜愛攝影的他最難忘校園內的黑房，在學時常留在黑房沖曬照片。他說現在校內科技設備先進，寄語師弟「把握黃金時機，努力創一番事業」；他稱已捐款予母校設立實驗室，也希望能在中學推動專利權教育。

為慶祝創校150周年，校方今天安排了多個攤位及表演，如學會展覽、無人機足球體驗、學生及歌手校友許廷鏗表演等。