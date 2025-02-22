控煙酒辦周五晚尖沙嘴打擊禁煙區非法吸水煙 發3張定額罰款通知書 (16:09)

行動中，控煙酒辦人員（包括便裝人員）到尖沙嘴一間酒吧巡查和執法，向非法吸食水煙的人士發出共三張定額罰款通知書。調查仍在進行，控煙酒辦亦會考慮向涉嫌協助及教唆吸煙罪行的酒吧經營者提出檢控。控煙酒辦亦會將個案轉介酒牌局，以作適當跟進。

《條例》禁止任何人於法定禁煙區（例如酒吧或食肆的室內區域）作出吸煙行為。任何人於法定禁煙區作出吸煙行為即屬違法，可被處定額罰款1,500元。另外，如有出售任何吸煙產品（包括水煙），不論是在酒吧或其他處所，須遵守《條例》對推廣和銷售吸煙產品的限制。違例者一經簡易程序定罪，最高可被罰款五萬元。

《條例》亦授權法定禁煙區的管理人可要求違例吸煙者停止有關的吸煙行為；如違例者不合作，可要求警方協助。此外，根據《刑事訴訟程序條例》，任何人協助、教唆、慫使或促致另一人犯任何罪行，即屬就同一罪行有罪。

控煙酒辦主任封螢說，衞生署會繼續密切監察及嚴厲執法，以打擊非法吸食水煙活動。去年控煙酒辦共採取162次針對在禁煙區非法吸食水煙的行動、向違例吸煙者發出162張定額罰款通知書，及向違反其他相關罪行的店員及酒吧／食肆負責人發出89張傳票。

封螢提醒市民，水煙亦是吸煙產品，它所用的助燃物（如煤炭）在燃燒時會產生一氧化碳。曝露於低濃度一氧化碳的人士可能出現頭暈、頭痛、疲倦和噁心等症狀；而曝露於高濃度一氧化碳的人士則可能出現視覺受損、協調紊亂、失去知覺和腦部受損等症狀，甚至死亡。市民如懷疑出現一氧化碳中毒症狀，應立即求醫。

由於吸食水煙時，使用者會吸得更深及時間更長，所攝入的有毒化合物份量一般比吸食捲煙時多。通常吸食一小時水煙的煙霧吸入量，可達一根傳統捲煙的100至200倍。同時，共用水煙器具會增加水煙使用者感染結核病等傳染病的風險。