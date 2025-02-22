明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

《哪吒2》首日在港上映　有戲院逾九成場次只餘少量票 (14:26)

內地賀歲動畫電影《哪吒之魔童鬧海》（《哪吒2》）今（22日）在港澳正式上映，首日開畫逾800場次。記者今早到觀塘一戲院觀察，發現今早9時至晚上10時15分共22場次，逾九成只剩少量戲票。有入場觀眾指，已在內地看了原裝普通話版，今專程入場欣賞廣東話配音和4D版本；有年長觀眾則笑言電影特效「太花」令他頭暈。

葉氏夫婦今早到戲院場外，提早購買《哪吒2》晚上7時的戲票。葉太說，早在新年期間已到內地看畢《哪吒2》，發現劇情有很多打鬥成分，故今專程二刷看4D版本。她指原本想跟小孩一同欣賞，惟首日放映怕人多擠擁，打算下周六「三刷」時再度和小孩入場支持。

有觀眾指劇情令其觸動落淚

另一觀眾葉小姐早上看畢《哪吒2》，感嘆電影屬「今年睇過最好睇」，指特技和畫質均「震撼」，尤其是當主角哪吒轉換造型時。她説劇情意外地牽涉親情，令她觸動落淚，將推薦其他人入場欣賞。

平時也多看電影早場、60歲的劉先生今早觀賞《哪吒2》，指今日是他首次在戲院看動畫，感覺故事有意義亦富娛樂性。惟他認為特技過於華麗，「睇到我眼花」，說不建議孩童入場，以免損害眼部健康。

《哪吒2》由內地導演餃子執導，前作是2019年上映獲50億票房的《哪吒之魔童降世》。《哪吒2》講述主角哪吒和敖丙經歷天劫後，為保靈魂和肉體，經歷重重難關。電影早前在內地上畫，至今全球票房已突破130億元，暫列全球票房排行榜第8位。

相關字詞﹕編輯推介 《哪吒2》 戲院

上 / 下一篇新聞