《哪吒2》首日在港上映　有戲院逾九成場次只餘少量票 (14:26)

葉氏夫婦今早到戲院場外，提早購買《哪吒2》晚上7時的戲票。葉太說，早在新年期間已到內地看畢《哪吒2》，發現劇情有很多打鬥成分，故今專程二刷看4D版本。她指原本想跟小孩一同欣賞，惟首日放映怕人多擠擁，打算下周六「三刷」時再度和小孩入場支持。

有觀眾指劇情令其觸動落淚

另一觀眾葉小姐早上看畢《哪吒2》，感嘆電影屬「今年睇過最好睇」，指特技和畫質均「震撼」，尤其是當主角哪吒轉換造型時。她説劇情意外地牽涉親情，令她觸動落淚，將推薦其他人入場欣賞。

平時也多看電影早場、60歲的劉先生今早觀賞《哪吒2》，指今日是他首次在戲院看動畫，感覺故事有意義亦富娛樂性。惟他認為特技過於華麗，「睇到我眼花」，說不建議孩童入場，以免損害眼部健康。

《哪吒2》由內地導演餃子執導，前作是2019年上映獲50億票房的《哪吒之魔童降世》。《哪吒2》講述主角哪吒和敖丙經歷天劫後，為保靈魂和肉體，經歷重重難關。電影早前在內地上畫，至今全球票房已突破130億元，暫列全球票房排行榜第8位。