狄志遠指2元乘車新方案「德政變失政」　議員就分段收費意見不一 (12:25)

工聯會鄧家彪表示，各界對2元乘車的關注度與其在《財政預算案》份額「不成比例」，惟若意在全社會須共同面對財政困難，該流傳方案亦屬可以接受。他說目前2元乘車無上限，限制每日8程可處理這「無底洞」，該方案確實只影響每日仍需上班的長者、「跨區湊孫」的長者，對大部分長者沒有影響。

鄧家彪又提出，巴士公司應增加分段收費，加裝拍卡機，以解決「長車短搭」，狄志遠認同分段收費的做法可解決問題。然而，實政圓桌田北辰於同一節目表示，10元以上車資改為兩折已有助改善長車短搭，但分段收費不可行，強調若樂悠咭可分段收費，則一般市民亦會要求分段收費，而分段乘車增多後，將令過海線的乘客量大跌，最終導致巴士公司申請加價。

預算案另一焦點為公務員薪酬，田北辰指出，若公務員凍薪一年，預計可節省近百億元開支。狄志遠則指出，中低級別公務員的薪酬並不高，認為應先削減問責官員的薪酬5.5%，另現有的10%公務員空缺應凍結招聘，料可節省160億元以上，他認為，各部門甚至應減少10%預算，料能節省近300億開支。

鄧家彪則認為，部分公務員崗位可以重新整合，舉例勞工處的2000人中，有400人負責就業中心的服務，而目前並沒有那麼多市民需要到中心接受就業輔助，因此可將中心人手改派到執法層面，如職安健、剝削外勞等，整合完畢後再檢視效果。他預料透過整合可縮減公務員編制，「未必一定是19萬編制，就像現在17萬都頂到」。