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校巴撞欄停七旬司機猝死　子：父已盡責阻再生意外 (19:17)

今晨（21日）6時許，一輛校巴沿馬鞍山錦英路上斜往西沙路方向行駛，至錦英苑對開剷上行人路撼矮欄停下。78歲姓楊男司機在車內不醒人事，送院搶救不治。楊幼子指父親駕駛保姆車逾40年，父母經營保姆車公司養活兩兒子，父親數年前接受過「通波仔」手術，公司亦已交幼子打理，父親只是間中頂更，每次駕駛時間不會超過一小時。幼子說父親出事時，可能知道即將無力控制車輛，於是將車剷上行人路，用鐵欄鈎住車底，防止車輛繼續行駛或再生意外，算是盡了職業司機的責任。

幼子說，父親年輕時做三行工人，但因收入不穩定，便與妻子學車，夫婦二人經營保姆車生意，之後以父親的名字建立「楊樹洪旅運有限公司」，行家都叫他「楊叔」。隨年紀增長，父親開始身體轉差，約於2016年發現有心臟問題，之後接受了「通波仔」手術，一直有定時覆診及做身體檢查，沒有大礙。幼子說，父親患病前後已逐漸將生意交給他打理，不過父親一向關心公司事務，加上他認為完全不工作會「好快死」，因此間中都會幫同事頂更，「見下人、曬下太陽」。但只會駕駛區內短途線，一日兩轉車，每轉不超過約50分鐘或30分鐘。

事發時正駕車往接保姆開工。醫生初步相信事件涉心臟問題。幼子稱，父親最近身體沒有大礙，覆診檢查沒有異樣，昨晚兩父子仍有說有笑。公司早前已聘請了一名新車長，原定明天上班，正式接替父親的崗位，詎料變成父親人生中最後上班日。

幼子憶述與父親相處點滴時不禁哽咽，他說自小便跟著父親到處去，熟悉不同的車房、停車場、景點等，亦有處理公司文書事務，因此當他接手時，公司除了重新命名及逐步推行電腦化之外，亦開拓接待旅客生意，彌補校車需求減少。幼子說，公司生意長做常有、家人間中一起去旅行，已是父親最大心願，目前家人需要時間平復心情及處理後事。

涉事豐裕旅遊車服務有限公司於facebook發文，指校車服務創辦人及營運顧問楊樹洪先生，今早因突發心臟病離世，當時車上未有接載乘客，並指楊樹洪於沙田區校車服務逾40年，勤奮盡責，有定期作出身體檢查，符合運輸署發牌標準，並為事件帶來的不便及擔憂，深感抱歉

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