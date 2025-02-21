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啟德體育園開幕現黃牛票 鄭泳舜提醒小心假票勿購買 (19:04)

啟德體育園開幕典禮門票今早(21日)約半小時售罄，隨即有人在二手交易平台網站放售門票，民建聯民政及文化體育事務發言人鄭泳舜稱，網上聲稱發售的門票可能為偽造或假票，過去也曾出現類似情況，提醒市民勿購買此類門票，以免承受不必要的風險。

今次公開發售的開幕典禮門票，採取實名制登記，市民需要攜同電子換領券及身分證明文件換取實體入場門票。鄭泳舜稱，在取票和入場過程中，主辦單位可能作出抽查，市民若以非官方渠道購得的門票，未必能順利進場。

期待政府修例打擊  訂具阻嚇力罰則

他建議在啟德體育園開幕當日，透過警方等執法部門加強抽查，以杜絕黃牛活動。他又指根據《公眾娛樂場所條例》，任何人以超過活動舉辦機構所定的票價售賣有關活動門票，啟德體育園亦受到有關條例規管，炒賣開幕典禮門票人士有機會獨犯法例。

鄭泳舜表示，啟德體育園開幕後，將會陸續舉辦體育賽事和演唱會等盛事，他鼓勵主辦單位採用多種方式，除了實名制，也可以採用具動態二維碼的電子門票，以防範轉售行為，確保真正用家能夠購票入場。

此外，立法會早年對打擊黃牛票已有研究，並檢視過境外地區處理「炒飛」措施及罰則，當時各界都有意見要求當局修例，包括增加《公眾娛樂場所條例》的相關罰則，鄭泳舜期待當局適時考慮修例，包括訂立具阻嚇力的罰則。

 

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