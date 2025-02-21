梁振英明白社會上不少人對香港經濟發展感迷茫　若發揮檢測驗證等優勢可令青年無憂 (17:53)

梁振英活動後被問到，對民主黨昨日決定成立小組「跟進未來解散及清盤安排」，是否反映公民社會空間收窄，他稱「今日唔傾呢啲問題」，亦未回應政府財赤下，應如何處理長者兩元乘車優惠。

梁振英：香港餐飲業須不斷創新

活動發布會今日舉行，出席嘉賓包括梁振英、青海省人民政府省長羅東川、副省長王海紅，以及美心集團執行董事伍威全等。梁振英致辭時指，不論專業概念如何更迭，香港在物流等方面，都有做到「國家所需，香港所長」；隨國家發展，「現在需要的是新的體系」，包括貿易、檢測驗證、品牌、市場推廣等專業服務。梁振英活動後指，香港餐飲業都要不斷創新，以繼續提升和鞏固本港作為國際美食之都的地位，形容是次引入內地優質食材到本港高檔餐飲集團的菜單是突破。

梁續指，了解到社會上很多人最近對香港經濟發展感迷茫，認為如可發揮好本港檢測驗證、貿易及品牌作用等優勢，一方面幫助內地高質量發展，亦可讓本港青年事業及就業發展「無憂」。

青海省旅行社協會會長翟娟英則說，去年7月開通青海與本港直航以來，抵達青海的香港遊客共有8萬人次，自由行旅客有近3萬人，認為航班開通對兩地合作交流及相互了解有推動作用。