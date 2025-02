香港大學校長張翔今午(21日)在春茗表示,全球各地正值不同挑戰,當中每個國家都面對財政困難,香港亦不例外。他稱正如其他大學校長近日所說,期望政府僅溫和(will be moderate)地削減高等教育界撥款,「這樣我們才能生存下去(so we can survive)」。