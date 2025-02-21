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教師串謀煽動分裂罪成不獲刑期扣減　申上訴稱不應強制套用國安法刑罰等級 (17:00)

被指為「香港獨立黨」主席的教師黃煡聰，涉網上發帖主張外國派軍入侵香港，去年在區域法院承認《港區國安法》串謀煽動分裂國家罪，被判監5年，受制於《國安法》訂立的刑罰等級，不獲全數三分一刑期扣減。黃早前就刑期提出上訴，案件今（21日）在上訴庭聆訊。上訴方力陳，黃承認的控罪實為串謀罪，法庭判刑時不應強制套用《國安法》刑罰等級；律政司一方則認為法庭判刑受該刑罰等級所限。上訴庭將於6個月內裁決。

葡萄牙籍上訴人黃煡聰（41歲）由大律師石書銘代表；律政司代表為副刑事檢控專員周天行。石書銘陳辭稱，黃煡聰承認的罪行為「串謀罪行」，而非「實質罪行」，法庭判刑不應強制套用《港區國安法》刑罰等級，正如謀殺罪被告必須被判囚終身，但犯下串謀謀殺者，則「可處」終身監禁，即可被判較低刑期。

石書銘又提到，在同屬《港區國安法》及串謀罪案件的民主派「35+」初選案中，戴耀廷、區諾軒、趙家賢及鍾錦麟皆被裁定為《港區國安法》下的「首要分子」，惟最終只有戴被判囚10年、即「首要分子」的最低刑期，其餘3人的刑期皆低於10年。石重申，《國安法》刑罰等級具參考價值，但不應強制套用，認為向黃煡聰給予全數三分之一刑期扣減，在法律上不會有錯。

就著案情，石書銘表示，黃煡聰發表的帖文內容天方夜譚，「甚至乎根本冇人理會」，對社會影響有限，惟原審法官以監禁6年半為量刑起點，比起涉及擺街站等的「光城者案」要高，質疑原審量刑過重。

周天行回應稱，按《港區國安法》立法原意，「串謀罪行」與「實質罪行」量刑應當一致，又指涉案帖文能否煽動他人不是關鍵，量刑應取決於發佈帖文目的。法官聽罷陳辭後，表示會於6個月內頒判詞。

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