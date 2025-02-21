導演李駿碩代讀撐巴勒斯坦人聲明　柏林警方稱初步懷疑有人使用「違憲恐怖組織標誌」 (17:10)

李回覆本報表示，德國警方沒接觸他，他仍身處柏林參與影展活動，不打算提早離開。

柏林警方副新聞發言人Anja Dierschke昨當地時間下午電郵回覆本報，表示初步懷疑相關言論與《德國刑事法典》第86a條（§86a StGB）的使用違憲及恐怖組織標誌有關，檢察部門有責任作法律評估。翻查資料，德國警方的國家安全部門負責處理與政治有關的刑事罪行。

李駿碩上周六（15日）在柏林影展讀出由伊朗演員Erfan撰寫的聲明，指控德國行政當局及其文化機構，包括柏林影展，正支持對巴勒斯坦人的種族隔離、種族滅絕、殺戮行為；聲明結尾引述口號「From the river to the sea, Palestine will be free」（從河到海，巴勒斯坦將獲得自由）」。

李又回應以色列駐香港總領事館早前對他的譴責，指從「河流到大海」一詞早於哈瑪斯1987年成立前、以色列1948年立國前已經出現，在100年歷史裡被以巴雙方人民都使用過，絕不認為捍衛一方自由等同另一方滅絕。

李表示，以色列駐港領事館若認為相關口號有傷害他人，甚或有種族滅絕含意，請向廣大市民說明以色列總理內塔尼亞胡於去年1月18日電視講話中使用「從河流到大海，以色列將實施全面統治」的意圖與含意，他說在加沙被以軍撃殺的平民當中，有兒童有婦女亦有同性戀者，是不爭事實。

柏林警方回覆未提及具體哪些言論與涉嫌違反相關法例有關。據德國法律學者撰文分析，相關口號可有不同解讀，可僅解作期望在約旦河及地中海生活的人獲和平及平等，同時因恐怖組織哈馬斯（HAMAS）曾引述該口號，口號亦可被視為呼籲暴力消滅以色列；在德國聯邦內政部前年11月宣布禁止境內哈馬斯活動後，使用該口號的法律風險增加，惟當地法院仍有不同解讀。據早前李駿碩回覆本報提到，關注巴勒斯坦人的安全與自由，絕對不等於傷害任何以色列人。