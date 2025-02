導演李駿碩代讀撐巴勒斯坦人聲明　柏林警方稱初步懷疑有人使用「違憲恐怖組織標誌」 (17:10)

李回覆本報表示,德國警方沒接觸他,他仍身處柏林參與影展活動,不打算提早離開。

柏林警方副新聞發言人Anja Dierschke昨當地時間下午電郵回覆本報,表示初步懷疑相關言論與《德國刑事法典》第86a條(§86a StGB)的使用違憲及恐怖組織標誌有關,檢察部門有責任作法律評估。翻查資料,德國警方的國家安全部門負責處理與政治有關的刑事罪行。

李駿碩上周六(15日)在柏林影展讀出由伊朗演員Erfan撰寫的聲明,指控德國行政當局及其文化機構,包括柏林影展,正支持對巴勒斯坦人的種族隔離、種族滅絕、殺戮行為;聲明結尾引述口號「From the river to the sea, Palestine will be free」(從河到海,巴勒斯坦將獲得自由)」。

李又回應以色列駐香港總領事館早前對他的譴責,指從「河流到大海」一詞早於哈瑪斯1987年成立前、以色列1948年立國前已經出現,在100年歷史裡被以巴雙方人民都使用過,絕不認為捍衛一方自由等同另一方滅絕。

李表示,以色列駐港領事館若認為相關口號有傷害他人,甚或有種族滅絕含意,請向廣大市民說明以色列總理內塔尼亞胡於去年1月18日電視講話中使用「從河流到大海,以色列將實施全面統治」的意圖與含意,他說在加沙被以軍撃殺的平民當中,有兒童有婦女亦有同性戀者,是不爭事實。

柏林警方回覆未提及具體哪些言論與涉嫌違反相關法例有關。據德國法律學者撰文分析,相關口號可有不同解讀,可僅解作期望在約旦河及地中海生活的人獲和平及平等,同時因恐怖組織哈馬斯(HAMAS)曾引述該口號,口號亦可被視為呼籲暴力消滅以色列;在德國聯邦內政部前年11月宣布禁止境內哈馬斯活動後,使用該口號的法律風險增加,惟當地法院仍有不同解讀。據早前李駿碩回覆本報提到,關注巴勒斯坦人的安全與自由,絕對不等於傷害任何以色列人。