陳凱欣指合併醫管局港島聯網未考慮跨區求醫　盧寵茂指表述錯誤 (17:13)

港島東議員梁熙指，港島65歲以上人口增加將拋離香港整體趨勢，強調長者對醫療服務需求大，亦關注有消息指東區醫院部分服務將削減或取消，包括產科急症、治療急性腦中風、急性心肌梗塞等。新民黨陳家珮則表示，理解一些特殊專科須集中發展，但關注合併後港島東西區都會提供中風、產科等須及時救援的服務，強調「小西灣到瑪麗醫院唔塞車都要28分鐘」。

盧寵茂未正面回應有關服務會否削減，表示部分專科服務隨醫療技術發展，有必要進行調整，比如胸痛中心，將資源集中在特定醫院，從而提供24小時無間斷的醫療服務，可以提升急性心梗塞、急性心臟病患者的治愈效率，屆時會考慮病例、病人等因素，整體規劃建設胸痛中心。盧表示，將保留需求大的醫療服務，而部分專科服務則須視乎資源能否維持，指當病例減少時，人手配置會相應減少，亦不利於醫生累積經驗，「唔係所有服務都好似7-11，總有一間喺左近。」

選委界陳凱欣直言反對合併聯網，詢問當局有無途徑可推翻決定，提及瑪麗醫院現時向柏金遜患者提供的深腦刺激治療，有8、9成患者居住於東區，強調港島東及港島西聯網唯一共同點只有「港島」兩個字，又指由柴灣到瑪麗醫院需搭乘16個地鐵站再轉車，斥當局僅從行政管理角度處理，未考慮到市民需跨區求醫的辛苦。盧寵茂則形容陳凱欣發言為「錯誤表述」，強調合併聯網不涉「殺院」。他亦表示，合併聯網後，各間醫院的設施、及基本服務均會維持，包括外科、內科、婦科、兒科及骨科，又重申特別的服務集中發展對病人恢復有好處。

議員關注會否擱置東區醫院增500張病牀 盧寵茂：按2021年人口數字再作檢視

多名議員關注東區醫院原定增設500張病牀會否擱置，盧寵茂則表示當初第二個十年醫院發展計劃是根據2014年的人口推算，過去10年本港人口發生很大變化，會在掌握2021年人口數字後，重新審視有關項目。

陳凱欣會後表示，增設的500張病牀「追落後」，憂合併聯網後，影響資源分撥，導致原計劃被擱置，又認為當局回應避重就輕，回避合併聯網對服務的影響。