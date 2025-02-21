前校長涉詐騙學校薪金款項逾27萬　判囚6個月 (16:21)

被告陳奕鑫（47歲）案發時為仁濟醫院趙曾學韞小學校長，他於2023年12月底離職。裁判官判刑指，被告以不同方式欺詐校方，涉案金額不少，案情嚴重，其最大求情理由是認罪有悔意。裁判官提到，被告的背景報告顯示他過往對社會有貢獻，後因賭博欠債別無他選下犯案。裁判官考慮被告已向學校還款和認罪，終就4罪判監共6個月。

案情顯示，被告於2023年間扣除公積金供款後獲發的月薪為7.6萬元，被告兩度訛稱未能經自動轉帳收取薪金，仁濟醫院教育部主管黃偉傑及校監趙曾學韞其後簽發支票支付他3至4月薪金，涉款約15萬元。

被告另於同年5月至6月兩度填寫申報書，提取6萬元作為「陳校長特別用途」及6萬元作為「校監特別用途」，黃及趙相信被告會用款項代學生支付雜費及作公務之用，遂簽發支票。調查發現共逾8萬用於馬會落注、逾6萬元償還給財務公司，其餘款項為現金提款或轉帳予他人。同年12月被告被捕。