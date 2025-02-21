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運輸工涉謀殺3歲幼女　事主母稱後悔維護與被告關係 (16:09)

運輸工涉2020年猛烈搖晃幼女，令女兒腦出血昏迷，3歲生日當天去世。該宗謀殺案今日（21日）於高院續審。被告的女友梁小欣供稱，被告曾無中生有她有外遇，更教2歲女兒誣捏她「帶男人返屋企𠵱𠵱哦哦」，令梁一怒之下掌摑女兒，事後反倒是梁主動向被告求饒。梁庭上解釋，自己原生家庭的問題令她不想女兒是單親，才極力維護與被告的關係，現在十分後悔，稱「冇咪冇囉，都唔寧願冇咗雅思」。

被告劉佳坪被控於2020年7月29日謀殺女兒梁雅思。被告女友、雅思生母梁小欣繼續作供。庭上播放梁攝錄雅思在「冒險樂園」玩樂的片段，梁確認至當年7月初，一家三口還會一同出街遊玩。同月7日，梁因為被告教雅思說「核凸嘢」，誣捏她有外遇而掌摑雅思兩下。梁離家後隔著手機與被告互罵，被告威嚇要報警拉梁虐兒，梁還嘴「你打女又唔係嘢，日日打女，頭又爛，耳又爛，周身傷哂，冇嘢咪報警。」被告則指「依家畀你感受吓，畀最愛嘅人搵差佬拉你嘅感受」。 

梁續指，當晚她的父親得悉事件後為她抱不平，上門找被告討說法，雙方爭拗間報警，警察到場後勸說被告離開。及後，梁向被告稱都怪她喝醉發脾氣生事，希望被告回心轉意。梁於庭上指，自己當晚沒有喝醉，求饒是因為抱住不想讓雅思在單親家庭長大的想法，現在悔不當初。

梁提及，同月被告懷疑感染新冠肺炎而到醫院求診，梁特意攜同雅思往醫院陪伴被告。控方詢問，為何有染疫風險下仍到醫院陪伴被告，梁對此表示「你越唔理佢（被告），佢就覺得你越唔重視佢。」梁作供未完，審訊下周一續。

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