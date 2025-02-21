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涉爆竊酒家襲保安致死　廚師謀殺罪成判終身監禁 (14:41)

一名廚師2019年於觀塘一間酒家爆竊，其間襲擊當值保安員致對方倒地流血，保安留醫多日不治。涉案廚師承認兩項爆竊罪，經審訊後被陪審團裁定謀殺罪成。案件今日（21日）於高院判刑，法官胡雅文直指被告無情地殺害事主，令事主無法與其妻子及兒孫共享天倫之樂。法庭依例就謀殺罪判處被告終身監禁，另兩項爆竊罪判囚2年2個月，與謀殺罪的刑期同期執行。

被告黃信霖（案發時29歲）被控2019年12月10日至11日間在觀塘源成中心2樓兩度爆竊龍皇酒家並盜竊3.1萬元現金；他另被控同月11日在上址1樓後樓梯謀殺男子陳春泰（終年65歲）。

法官於判刑指，被告在開審前有意承認非法危險行為誤殺，遭控方拒絕。案情是指，案發時被告一度進入涉案酒家及盜竊1000元現金後離開，不久被告折返觀塘源成中心，見無法進入，遂到該大廈的停車場接觸事主，藉詞涉案酒家發生了爆竊，事主放行及與被告一同前往酒家以作調查。二人到埗後見酒家的後門被打開，事主提出要聯絡同事報案，被告尾隨事主時從後襲擊事主頭部，然後分別用桌布及鐵線衣架綁起事主手腳、用袋笠事主的頭，及用一塊紙板遮蓋事主。

法官續指，其後被告折返酒家盜去錢箱內共3萬元便逃去。相隔約2小時，保安在上址發現不醒人事的事主。事主入院後被發現腦部大面積受損，手術後沒有好轉，同月14日不治。法醫推測事主腦傷由鈍物擊打所致。被告被捕後聲稱事件是意外，他無心殺害事主。法官表示，從陪審團判決可見他們拒納被告的說法，由於謀殺罪為嚴重罪行，法庭依例判處被告終身監禁，爆竊罪與謀殺罪的刑期同期執行。

相關字詞﹕編輯推介 法庭 謀殺

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