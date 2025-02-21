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保華建業5子公司委任臨時清盤人　政府回應：13項工務工程12項聯營由另一方「埋尾」 指影響可控 (14:29)

保華建業集團旗下5間公司向法庭申請委任臨時清盤人，案件今在聆訊。保華建業集團旗下5間公司向法庭申請委任臨時清盤人，案件今在聆訊。政府發言人今日（21日）表示，保華旗下公司現正承造13項工務工程合約，其中12項是保華與其他建築公司以聯營方式承投，由於大部分是聯營項目，無論保華最後是否須清盤，聯營合約的另一方須按合約要求完成餘下的工程，強調發展局相信保華的情况對相關工務工程項目的影響是可控的，局方會密切監察有關情况。

政府發言人指，發展局評估有關的聯營承建商有足夠能力承接餘下工程，有關聯營承建商亦表示會繼續履行合約，而唯一由保華單獨承造的項目亦已大致進入完工階段。至於其他公營機構的工程項目，部分屬聯營項目，當局相信影響是可控的，其他由保華獨自承造的項目，當中大部分項目的公營機構業主已按機制轉換總承建商，令工程項目可順利完成，小部分項目的業主亦正進行相關安排，務求把工程受到的影響減至最低。

提醒分判商可循法律途徑申索償

政府發言人提醒，受影響的分判商或供應商可循法律途徑申請索償。政府包括金管局一直與建造業和銀行界保持聯繫，倘若分判商或供應商受到保華事件影響引致資金流壓力，金管局、發展局、建造業議會會與銀行公會溝通，以便銀行考慮以個案形式提供協助，有關企業可主動聯絡貸款銀行並提供所有相關資料，讓銀行適時了解企業的實際情况，在可行的空間下盡量作彈性處理。

政府發言人又稱，由於提出申請是保華的企業決定而相關個案仍處於司法程序，政府不宜評論有關細節。

相關字詞﹕編輯推介 保華建業 清盤 工務工程

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