保華5子公司委任臨時清盤人 公司代表形容「這是香港業界史上悲傷的一天」 (14:13)

高院今早處理5間保華建業集團旗下公司，包括保華建築工程有限公司、保華建築有限公司、保華建造有限公司、保華建築營造有限公司，以及保華機電工程有限公司的委任臨時清盤人事宜。

5間公司的代表陳辭稱，保華集團歷史悠久，甚具聲望，如今則自行申請委任臨時清盤人，形容「This is a sad day in the industrial history of Hong Kong（這是香港業界史上悲傷的一天）」。

公司代表又稱，涉案公司狀態不良，無法向員工支薪，近日亦遭房協終止合約，而且破產管理處的信件提及，涉案公司「有初步證據顯示要清盤」。公司代表重申，旨在透過今次申請保護資產和保障債權人利益，不涉「隱藏動機」。

法官聽罷陳辭後稱，接納現時有迫切需要為5間公司委任臨時清盤人，並委任羅兵咸永道會計師事務所的莊日杰及蘇文俊為臨時清盤人。