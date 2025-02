保華5子公司委任臨時清盤人 公司代表形容「這是香港業界史上悲傷的一天」 (14:13)

高院今早處理5間保華建業集團旗下公司,包括保華建築工程有限公司、保華建築有限公司、保華建造有限公司、保華建築營造有限公司,以及保華機電工程有限公司的委任臨時清盤人事宜。

5間公司的代表陳辭稱,保華集團歷史悠久,甚具聲望,如今則自行申請委任臨時清盤人,形容「This is a sad day in the industrial history of Hong Kong(這是香港業界史上悲傷的一天)」。

公司代表又稱,涉案公司狀態不良,無法向員工支薪,近日亦遭房協終止合約,而且破產管理處的信件提及,涉案公司「有初步證據顯示要清盤」。公司代表重申,旨在透過今次申請保護資產和保障債權人利益,不涉「隱藏動機」。

法官聽罷陳辭後稱,接納現時有迫切需要為5間公司委任臨時清盤人,並委任羅兵咸永道會計師事務所的莊日杰及蘇文俊為臨時清盤人。