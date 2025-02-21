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羅健熙為民主黨「頂唔到落去」致歉　李華明引述「共產黨人」早質疑民主黨未能「捱到」年底立會選舉 (12:31)

創黨逾30年的民主黨步向解散，該黨中委會成立小組「跟進未來解散及清盤安排」。該黨主席羅健熙今早（21日）表示，同意事件來得突然，稱很多中委仍想民主黨可以繼續，「但要做呢個決定嘅時間，都係要做呢個決定」。他亦向支持者致歉，「(民主黨)頂唔到落去，我覺得十分之抱歉」。

羅健熙於商台《在晴朗的一天出發》中表示，近數星期聽到針對民主黨的想法及建議，黨內一般而言亦會就各自收到的信息作交流。對於民主黨是否有「難言之隱」，羅健熙稱「大家可各自理解」，又說去年12月剛完成中委會改選，明白此時間點令眾人很疑惑，會盡快與會員交流。他亦表示，民主黨在香港民主化過程中扮演角色，對社會發展及事務亦有影響力，認為民主黨的「歷史任務」在於爭取民主自由、捍衛人權及推動基層民生事務，稱過去30年已盡能力盼令香港社會變得更好。

對於中央電視廣播總台昨晚以快訊形式報道「反中亂港組織民主黨宣布解散」，羅健熙稱無留意相關報道，相信不同人對該黨有不同想法，強調民主黨始終認為一國兩制是香港最好的選擇。至於行政會議召集人葉劉淑儀表示，民主黨過去20多年破壞社會秩序、癱瘓議會運作，在當下社會失去代表性，羅健熙回應，在政府財赤嚴重的情况下，市民對行會及立法會議員的薪酬有意見，認為她應「專心做返啲相關工作」、回應會否減薪， 「應該回應吓呢啲問題，多過回應我哋啦」。

李華明稱將沉痛地支持解散　劉慧卿：到時睇吓點

民主黨創黨成員、前副主席李華明於同一節目透露，曾與「共產黨人」溝通，問及今年12月立法會選舉民主黨可否獲提名，對方回答：「仲捱到12月咩你哋？」。他形容現時無可奈何，「時代時勢去到咁嘅階段，錢又無，點延續落去呢？」，個人而言會「沉痛地、無奈地投支持（解散）」。李華明認為，民主黨在香港已盡了責任、發揮了光芒，至現時已黯淡無光，「唔畀佢（民主黨）叉電，一啲都做唔到嘢，我哋有心而無力。」

前主席劉慧卿稱「感受唔好」，提到12月才剛完成中委選舉，至現時突然談論解散是「天下奇案」，認為事件發生得太急，稱有意見認為「咁一國兩制個指標去咗邊呢？啲不同聲音係咪窮途末路呢，抑或仲係好多人支持呢？我想聽吓市民嘅意見。」她自言不想支持解散，但會「到時睇吓點」，提到不少黨員正在坐牢，「如果有更多人，咁又大件事喎，所以係好多嘢要諗。」

相關字詞﹕編輯推介 民主黨 羅健熙 李華明 劉慧卿

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