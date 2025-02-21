個別「天王」現身啟德體育園開幕禮？　羅淑佩：賣個關子 (09:35)

本報專欄<聞風筆動>引述消息指有政府內部官員認為，若需要靠事後剪輯才可展示體育園的美麗宏偉，證明製作團體不夠專業，羅淑佩於港台《千禧年代》回應時說，若政府內部對開幕禮有意見，她已經聽到，又認為展現體育園的宏偉美麗有很多方法，期望大家着眼於啟德體育園開幕這件開心事，「有一個好豐富強大嘅演出展容，亦會有啲不同配合、搭檔、Crossover，我哋將個着眼點放返喺呢度會好啲。」

對於有報章專欄引述知情人士稱，開幕禮由中央電視製作，「過江龍」在港有局限，因技術限制而未能直播，羅淑佩強調，延後播放與技術問題無關，而是當局經考慮後的選擇，重申想呈現最佳角度、一氣呵成的開幕禮。她又說，央視在製作方面能力十分強，而本地製作單位亦有豐富經驗，「啲知情人士知咁多情嘅，同我理解嘅知情唔係好一致；有好多人好像好知情咁，但實際上情形唔係咁」。

被問到選擇延播是否擔心開幕禮中會有「意外」，羅淑佩於新城《財知大道》笑言大家聯想力都相當好，稱今時今日科技「點會透過錄播就可以防範，唔係一個咁嘅諗法」。她又說，當局鼓勵市民以公共交通工具前往啟德體育園，又建議市民在開幕日前到啟德逛逛，熟習一下交通安排及環境等。