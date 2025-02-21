明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

個別「天王」現身啟德體育園開幕禮？　羅淑佩：賣個關子 (09:35)

啟德體育園將於3月1日舉行開幕禮，政府昨日公布逾20名香港及內地文體界別表演者及團體參演。文化體育及旅遊局長羅淑佩今早（21日）說，表演嘉賓涵蓋老中青三代，當局期望向市民呈獻最好陣容，對於會否再增加表演嘉賓，她說要賣個關子；至於個別四大天王會否參與，「大家期待吓啦，睇吓有咩驚喜」。她亦透露，運動員演出會「搞搞新意思」，或會與在場觀眾玩遊戲。羅淑佩又表示，現時開幕禮籌備已進入最後期的綵排階段，正密鑼緊鼓地進行，包括搭台後的測試確認等。

本報專欄<聞風筆動>引述消息指有政府內部官員認為，若需要靠事後剪輯才可展示體育園的美麗宏偉，證明製作團體不夠專業，羅淑佩於港台《千禧年代》回應時說，若政府內部對開幕禮有意見，她已經聽到，又認為展現體育園的宏偉美麗有很多方法，期望大家着眼於啟德體育園開幕這件開心事，「有一個好豐富強大嘅演出展容，亦會有啲不同配合、搭檔、Crossover，我哋將個着眼點放返喺呢度會好啲。」

對於有報章專欄引述知情人士稱，開幕禮由中央電視製作，「過江龍」在港有局限，因技術限制而未能直播，羅淑佩強調，延後播放與技術問題無關，而是當局經考慮後的選擇，重申想呈現最佳角度、一氣呵成的開幕禮。她又說，央視在製作方面能力十分強，而本地製作單位亦有豐富經驗，「啲知情人士知咁多情嘅，同我理解嘅知情唔係好一致；有好多人好像好知情咁，但實際上情形唔係咁」。

被問到選擇延播是否擔心開幕禮中會有「意外」，羅淑佩於新城《財知大道》笑言大家聯想力都相當好，稱今時今日科技「點會透過錄播就可以防範，唔係一個咁嘅諗法」。她又說，當局鼓勵市民以公共交通工具前往啟德體育園，又建議市民在開幕日前到啟德逛逛，熟習一下交通安排及環境等。

相關字詞﹕編輯推介 啟德體育園 羅淑佩

上 / 下一篇新聞