中大與北大亞洲研究發現數碼化失眠介入程式　可降青年失眠患者抑鬱症發病率逾四成 (20:40)

這項突破發現，意味數碼化CBT-I有望為中國、亞洲以至全球青年提供一種有效、更普及和自助化的嶄新治療，為青年數碼精神健康發展開創全新局面。研究已刊載於國際頂尖醫學期刊《PLoS Medicine》。

是次研究有708名介乎15至25歲的參加者，來自內地及香港，當中57%為女性。所有參加者患有失眠症，並伴有亞臨牀抑鬱症狀。研究團隊將參加者平均及隨機地分為介入組及對照組，前者通過手機接受為期六周的數碼化CBT-I介入程式治療，後者接受手機健康教育。兩組經過多項臨牀及自我評估後，接受6個月及12個月跟進。

研究結果證明，數碼化CBT-I介入程式在失眠症及抑鬱症方面展現「一舉兩得」療效。患者晝夜作息及日間疲勞有所改善、自我評估的抑鬱症狀顯著減少。介入一年後，失眠緩解率接近60%，抑鬱發病率與對照組相比大幅下跌42%，介入組的抑鬱症發病率僅約10%，對照組則為18%。

90%參加者完成至少一次跟進評估，其中介入組完成整個療程的比率為84%，且無不良事件發生。

卓敏精神科學教授、中大醫學院精神科學系系主任兼李朝江家族睡眠檢查室主任榮潤國表示，是次研究顯示了數碼精神健康發展對解決龐大臨牀需求的重要，並表明預防及早期治療是減輕青年抑鬱症患病負擔的關鍵。醫學界未來應探討如何在基層醫療等方面將數碼化治療失眠方案與臨牀實踐相結合，並研究如何改良此嶄新治療方案，促進個人化預防和早期治療在社區中的發展及應用。