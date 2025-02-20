李駿碩柏林影展代伊朗演員提撐巴勒斯坦言論　以色列駐港領事館譴責　反問同性戀者若在伊朗「出櫃」命運如何 (20:02)

李駿碩昨回覆本報時表明，「關注巴勒斯坦人的安全與自由，絕對不等於傷害任何以色列人」。

以色列駐港總領事館今表示，令人震驚的是李發表相關言論「正值惡意的恐怖組織哈馬斯（Hamas）將4名以色列人質的遺體歸還之際」。領事館指，4名人質「僅因作為以色列人」就在2023年10月7日的恐怖襲擊中被殘暴綁架，並在囚禁期間遭到殺害，包括4歲的Ariel Bibas、他九個月大的弟弟Kfir Bibas、以及他們的母親Shiri Bibas，還有84歲的和平活動家（peace activist）Oded Lifshitz。

李駿碩早前在影展讀出的聲明內容引述自《眾生相》的伊朗演員Erfan Shekarriz。以色列駐港總領事館表示，建議他下次交談時可問對方，在伊朗公開宣稱自己是同性戀的人，會面對甚麼下場，亦可問對方在加沙地帶的情况。

據李駿碩在影展宣讀伊朗演員聲明，內容指控德國當局及其文化機構，包括柏林影展，支持針對巴勒斯坦人的種族隔離、種族滅絕、殘酷殺戮行為。聲明呼籲影展出席者，悼念那些無辜的巴勒斯坦兒童、母親、父親及兄弟姊妹，指他們「自1948年以來在德國支持的佔領下」，失去了生命和生計。