涉襲擊情婦及威脅公開裸照　二級懲教助理傷人罪成恐嚇罪脫 (19:19)

辯方在裁決後求情稱，被告李旨裕（35歲）非有預謀犯案，也無使用武器，加上育有一對子女的被告會因本案失去公務員工作，亦可能遭妻子「問責」，冀法官林嘉欣先索取社服令報告才判刑。林官終批准辯方申請，同時強調仍會考慮判監，著被告「唔好存有任何假象」。

林官裁決時提到，與被告同居的事主X早前供稱，2023年1月3日晚上，被告欲離開涉案單位致電妻子，當時X質疑被告何不在家中打電話，雙方繼而爭執，其間X遭被告掌摑、叉頸和扯手等，求診後發現右手無名指指尖擦傷、右手中指骨折，獲發三天病假。X又提到，同年1月5日，被告來電稱會提供6萬元生活費，同時說「你有裸照喺我度」，要求她不要就事件報警，否則將裸照發布網上。

至於被告的證供，林官提及，被告同意曾跟X爭執及拉扯，其間或不小心擦到X面部；被告又稱曾獲X告知，X手指的傷勢是由他關門夾到時造成。

林官指出，根據涉案錄音，X求診後曾向被告稱「你今次打到我骨裂，你冇任何表示」，之後被告向X道歉，又稱自己「一時衝動」。林官分析，當時被告無反駁X的指控，更向X道歉，認為被告曾拉扯X致對方手指骨折，又相信被告曾掌摑X，裁定被告傷人和襲擊罪成。至於刑恐罪，林官認為被告因衝口而出，而表示會發布X的裸照，裁定他刑恐罪脫。