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接種乙肝疫苗變肺炎鏈球菌疫苗　天水圍母嬰健康院為兩名兒童打錯針　衛生署致歉 (18:24)

衛生署今日（22日）表示，天水圍母嬰健康院有2名原定接種乙型肝炎疫苗的兒童，錯誤接種肺炎鏈球菌疫苗，初步調查顯示，事件屬人為錯誤，目前已向受影響兒童的家長解釋及致歉，有關兒童目前沒有不良反應，醫生評估後認為不會構成健康風險。衛生署續指，涉及事件的母嬰健康院護士已被暫停注射疫苗的職務，如證實有關人員涉及違紀，會按既定程序處理，視乎進一步的調查結果，不排除將事件轉介香港護士管理局作適當跟進。

衛生署表示，天水圍母嬰健康院在本周一（17日）覆核疫苗紀錄時發現，當日下午4時至5時30分服務時段內，有7名兒童需接種乙型肝炎疫苗，少用了兩劑乙型肝炎疫苗，多用了兩劑肺炎鏈球菌疫苗，後確定該時段其中兩名兒童被錯誤接種肺炎鏈球菌疫苗。該7名兒童年齡由一個月至七個月大。在「香港兒童免疫接種計劃」下，兒童在出生後24小時內接種第一劑乙型肝炎疫苗，其後分別於一個月及六個月大接種第二及第三劑疫苗；而肺炎鏈球菌疫苗的基礎接種，則應在兩個月大和四個月大進行，並在十二個月大時接種一劑加強劑。

署方已責成所有母嬰健康院加強前線人員的培訓，要求他們遵照內部指引，在注射疫苗前仔細核對疫苗和病人資料，並與陪同兒童接種的人士核實，避免同類事件發生。醫護人員已聯繫7名兒童的家長，向他們致歉和講解衞生署的跟進工作，亦已安排兒科專科醫生盡快為有關兒童詳細檢查，會為他們補種乙型肝炎疫苗、完成接種三劑肺炎鏈球菌疫苗。

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