商經局：推銷電話未必涉詐騙宜自我規管　難靠立法解決 (17:57)

批發及零售界邵家輝指出，若在登記後不可再繼續使用商業電話聯絡，會對部分企業生意有影響，舉例若與銀行有客戶關係，就應該得到豁免。自由黨李鎮強認同邵的看法，並強調現時騙案多由境外電話導致，而非本地營銷電話。教聯會副主席、立法會議員鄧飛亦提出，現時重點應是打擊來自境外的電話，不妨包容本地營銷電話。

梁熙表示，對商業性質的推銷電話的規管現時主要由商戶自願參與，認為「自願性原則」效果存疑，希望當局可以全面檢討現時成效，並立法規管相關問題，強調登記冊可令市民可拒收推銷電話。保險界陳健波則指出，現時很多商業推銷電話假借推銷之名，實則在行騙，很多市民根本不會接推廣電話，「營銷模式也因此改變」，建立登記冊反而有助於企業集中致電願意接受推廣的市民。

商務及經濟發展局副局長陳百里回應時指，與詐騙電話不同，營銷電話未必一定涉及任何欺詐或非法行為，單靠立法亦不能解決滋擾。他指出，若黑名單號碼遭檢控或封禁，企業或會更換號碼繼續撥打，未必有直接成效，反而影響正常商業活動。陳強調，現時仍有一些企業，尤其是中小企，會透過語音進行電話促銷及服務跟進，當局認為較有效的辦法仍然是促進各行業自我規管。

選委界江玉歡亦表示，國外有諸多例子，處理面對推銷電話並非「鐵板一塊」，有的國家會視乎是否有客戶關係，選擇豁免公司致電行為；她亦強調，若要參考推銷短信登記冊，亦有必要檢視登記冊制度是否有效、與時俱進，認為該制度未必為公眾所知。