民主黨成立小組跟進解散及清盤程序事宜 (21:52)

據了解，民主黨近期收到多方人士「建議」解散，黨內衡量政治、法律等風險因素。主席羅健熙昨日（19日）稱，中委會討論「沒有設置限制」，包括所有可能，強調重大事項須由會員大會決定。他個人對解散沒包袱，「如果來到有一天（要解散）的時間，我們都只能去面對」。羅健熙昨日已表明，需諮詢400名黨員及黨內元老看法，會按黨章行事，重大決定須經會員大會通過。

民主黨1994年由港同盟及匯點合併而成，回歸初年是立法會及區議會最大黨。民主黨多名前議員因民主派初選案入獄，自2020年未參與任何選舉。該黨近年屢被問及前路，羅健熙一直稱希望在社會維持多元聲音。

翻查資料，民主黨的公司秘書上月已辭職。根據民主黨2023/24年度財務報表，該黨上年度虧蝕約210萬元，淨資產尚餘逾935萬元，該黨位於太子的總部，由民主黨持有的Sound Factor Limited擁有。根據民主黨章，解散後的剩餘資產應轉交或贈予跟民主黨宗旨相近的機構或慈善機構。

相關新聞﹕民主黨傾向解散 中委今商 近期接多方「建議」 羅健熙：按黨章須會員大會決定