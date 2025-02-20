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運輸工涉謀殺3歲幼女　事主母稱曾扮打女兒「等被告順啲」 (17:54)

運輸工涉2020年猛烈搖晃幼女，令女兒腦出血昏迷，3歲生日當天去世。運輸工否認謀殺，案件今日（20日）於高院續審。被告的女友梁小欣供稱，被告在生活中嘗試「制服」她們母女，透過各種威嚇手段來迫使就範，亦對於女兒的管教嚴厲。一次女兒尿床後，梁用電話向被告匯報已懲罰女兒跪地逾廿分鐘，「膝頭哥都紅哂」。當控方問及實情如何，梁稱自己只讓女兒跪地約兩分鐘，梁向被告誇大時間以免逆對方心意。案訊明續。

被告劉佳坪被控於2020年7月29日謀殺女兒梁雅思。被告女友、雅思生母梁小欣繼續供稱，形容被告在生活上「制服」她，要求她聽話就範，否則受到家暴。但自從雅思由寄養家庭被接回家生活後，梁有感被告的行為「好似落咗去我嗰女度，少咗對我」。梁續指，被告與雅思的關係良好時二人很親暱，會互稱「豬爸爸」及「豬女」，雅思只有被罵時才不喜歡被告。至出事前一個月，雅思經常跟在梁身後，很少再「黐埋」被告。梁又形容雅思有時在家「無啦啦」便哭泣，因為她見到被告的眼神，感到害怕便哭。

梁又指，被告對於雅思的管教嚴厲，雅思曾向梁表示不想被「罰企望牆」，被告更要求梁配合他的管教方式。一次雅思發脾氣尿床後，梁罰懲雅思跪地約兩分鐘，但故意向被告誇大跪地時間，假裝配合被告的管教方式，被告隔電話向思雅說「打到你飛天啊，屙尿」。梁表示，被告會經常覺得她沒有跟從其方法便「教唔到個女」，故梁會假裝有份打罵思雅，「等被告順啲，唔係又鬧我教唔到嗰女」。

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