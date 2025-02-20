談財赤或被減撥款　教大：願在政府有困難時「風雨同舟、共渡時艱」 (17:30)

李子建今午率教大領導層出席春茗，談及當局或因財赤，節約教育開支，他稱教大會將工作計劃排優次，亦會開源節流，「如果資源充足一點，就可以做多些，資源緊張一點，我們便排優次，但點都好，我哋都明白政府困難，我哋希望風雨同舟、攜手並進、共同時艱」。

李子建稱，教大是「年輕的大學」，任何撥款調整均會造成影響；但強調教大沒打算裁員，形容削減人手是最後一步，「我哋仲想請人，有（招聘）廣告㗎，大家留意」。他指教大想辦法開源節流的同時，亦要做好培育人才、提供配套等方面。

教資會每個三年期與資助大學探討學額安排，並可作調整。李子建稱不能透露調整細節，副校長（學術）鄭美紅則表示，不同課程的學額「有上有落」。

另外，鄭美紅亦談及教育局正檢討「本地生定義」，她指議題涉及其他院校、入境處等多個持分者，各方未正式商議，料短期內不會有改動。

近年政府人才計劃帶動大量專才子女來港讀書，包括升大學，早前多名議員不滿現行本地生定義太寬鬆及對港生不公，副教育局長施俊輝透露檢討方向包括參考外地，要求本地生升大學前幾年居港。鄭美紅指，教大對爭議暫未有既定立場，又指政府一旦要求學生符合居港年期，不代表爭議完結，「（政府）劃了條線，住滿多少年，我們就會跟這標準。問題是大家能否訂出劃一的線呢？為何我（居港）兩年零39日不行，他兩年零39日就行？好難搞喎」。

鄭稱，該校過往曾有「刁鑽」案例，指有人報讀教大時，指其丈夫持工作簽證來港，並曾爭議申請人入學身分屬本地生或外地生，她稱校方會按個案情况及法律「追源溯始」，以確保做法與其他大學一致。