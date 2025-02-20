議員促政府加強防電騙　倡規管境外改號來電、「貓池」進出口 (17:35)

本港電騙日益猖獗，加上推銷電話，有市民不堪其擾因此拒接不明來電，卻錯過重要來電。民建聯梁熙今日（20日）提出「全面規管非應邀來電」議案，促請優化現有電話卡實名登記，建立一站式平台供市民查詢名下電話卡。另有議員關注嚴格管控境外來電，尤其「國際改號來電」，另外立法規管「貓池」等涉電騙設備的進出口。

梁熙指出，留意到有騙徒使用外國護照證件，登記俗稱「太空卡」的本地電話卡行騙，另有騙徒利用假證件或他人證件登記電話卡，他建議收緊電話卡登記，實行容貌識別，讓登記者「動下頭眨下眼」，增加騙徒的行騙成本。選委界馬逢國建議，政府應限制持旅遊證件者只能使用限時有效的電話卡。

商務及經濟發展局副局長陳百里表示，使用香港身份證實名登記者，會預設透過流動應用程式「智方便」進行實名登記，否則會透過人手核查，而持旅遊證件或護照人士需透過人手核實；現亦正檢視實名登記制運作，包括電話儲值卡數目上限及禁止轉售已實名登記的電話智能卡的安排等，並計劃於今年內向立法會提交相關法例修訂建議。

選委界吳傑莊表示，政府應該採取更進取防騙措施，加強堵截詐騙語音電話，尤其是境外來電，呼籲利用人工智能和大數據製造電話過濾系統，識別並封鎖可以來電；另外，設法應對「改號神器」的改號詐騙。商務及經濟發展局副局長陳百里表示，通訊局已要求通訊商對境外來電前增「+」號，當局亦有主動對識別詐騙電話進行封堵。

九龍西梁文廣建議，應立法規管涉及電騙的設備進出口，舉例有可插入大量電話卡的「貓池」（ModemPOOL），可插入逾200張電話卡，惟本港仍未做出進出口限制，而在台灣持有、轉售「貓池」均屬違法。

議案亦涉及促請政府參考短訊為認證機構來電增加「#」號來電顯示，惟陳百里表示，來電顯示技術並不支援「+」及數字外的其他符號、文字，技術上並不可行，但特定政府部門可使用特定號碼代替。

至於議案要求參考新加坡《網絡犯罪危害法令》，令有關部門可即時封鎖懷疑將進行電騙的號碼，他就指，通訊辦已要求電訊商監察其網絡、系統下的電話和短訊，懷疑有號碼涉及詐騙活動，便會暫停服務。