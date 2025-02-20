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黎智英案︳控方質疑黎智英對修例散播恐懼斥「非香港人代言人」　黎：有權表達港人感受 (17:33)

壹傳媒創辦人黎智英及《蘋果日報》公司涉串謀勾結外國勢力案，今（20日）第136日審訊。針對2019年5月黎在專欄文章中稱，修例是「利用台灣兇殺案作幌子，視香港市民為傻瓜」，黎庭上否認意圖操控大眾對政府的情緒和煽動對政府仇恨，指很多香港市民都有類似觀感；控方質疑「黎先生，你不是香港人的發言人」，黎回應「但我有權表達與他們一致的感受」。

2019年5月5日《蘋果》刊登的黎專欄文章〈諗移民定諗遊行〉，當中稱「冰封三尺非一日之寒，特首高官對我們蔑視的態度，是在京官對香港人的厭惡和摒棄心態的薰陶下，不由自主的條件反射」、「將來修訂了『逃犯條例』還可以隨時拉你鎖你」、「為什麼我們要出來遊行？⋯⋯我們會去到盡，堅決抗爭到底的事實」等。

控方質疑黎的指控無基礎，意圖散播對修例的恐懼和對港府的不滿或憎恨，並視遊行為「最後衝刺」，黎否認稱他基於當時的情况分析，但承認希望市民繼續上街展示保衛家園的決心。

另一則2020年4月26日《蘋果》發布的〈專橫暴政打壓 我們氣魄不滅〉，黎指「各國尤其美國向中國責難及局部制裁，迫使中共不敢太明目張膽，暫時克制對香港的迫害」，控方質疑黎請求外國制裁中國，黎稱他亦有用「責難」字眼，而這是他當時一廂情願的想法。就「中共出擊撕掉《基本法》，摧殘香港一國兩制特別行政區地位」一句，黎否認慫使他人不守法，形容是控方的「想像」。

此外，控方另問及工作平台「Slack」多個對話頻道的截圖，其中一則顯示《蘋果》員工討論專題報道、版面簡化等，黎指員工會在正式會議向他解釋較複雜的議題，他再決定建議是否可行，並由時任社長張劍虹或副社長陳沛敏製作會議紀錄。控方問若黎分享一些想法但可行性低，是否代表不會記錄下來，黎稱只要其意見有足夠重要性，員工便會跟從，意見因而可行。

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