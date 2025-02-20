廚師爆竊酒家遇保安　綁起事主手腳及尼龍袋笠頭　陪審團裁定謀殺罪成 (17:07)

被告黃信霖（案發時28歲）被控於2019年12月10日至11日間，在觀塘源成中心2樓兩度爆竊龍皇酒家並盜竊3.1萬元現金；他另被控於同月11日，在上址1樓後樓梯謀殺65歲男子陳春泰。被告打算承認誤殺，遭控方拒絕。

控方案情指，被告於案發時為上址1樓鴻星中菜的廚師，欠下財務公司共4萬元債項；事主為上址的夜間保安員。當年12月11日凌晨，有保安員發現事主染血倒卧1樓梯間，雙腳被人用桌布綁起、雙手被鐵線衣架綁起、頭部被笠上一個尼龍袋。事主送院後被發現有外傷，顱內出血，留醫3日後不治。

被告被捕後在警誡下稱一時意外，自己無心干犯，並交代當晚曾在警鐘響起後逃跑，後來折返遇見事主並談及有人疑爆竊，事主遂與被告一同前往酒家。事主見酒家後門被打開後決定回控制室報警，途中被告從後打向事主太陽穴約8下，事主一度鬆手讓被告離開，惟被告為阻止事主報警及恐認出其容貌，分別用桌布及鐵線衣架綁起事主手腳，又用尼龍袋笠過事主的眼鼻，並重返酒家爆竊。