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廚師爆竊酒家遇保安　綁起事主手腳及尼龍袋笠頭　陪審團裁定謀殺罪成 (17:07)

一名廚師於2019年在觀塘一間酒家爆竊，其間疑襲擊當值保安員，致對方倒地流血，留醫3日不治。涉案廚師承認兩項爆竊罪，但否認謀殺罪受審。控方案情提及，被告施襲後用桌布及衣架鐵線綁起事主手腳，並用尼龍袋笠頭。陪審團今日（20日）於高院退庭商議，以5比2大比數裁定被告一項謀殺罪成，法官將案件押後至明日判刑。

被告黃信霖（案發時28歲）被控於2019年12月10日至11日間，在觀塘源成中心2樓兩度爆竊龍皇酒家並盜竊3.1萬元現金；他另被控於同月11日，在上址1樓後樓梯謀殺65歲男子陳春泰。被告打算承認誤殺，遭控方拒絕。

控方案情指，被告於案發時為上址1樓鴻星中菜的廚師，欠下財務公司共4萬元債項；事主為上址的夜間保安員。當年12月11日凌晨，有保安員發現事主染血倒卧1樓梯間，雙腳被人用桌布綁起、雙手被鐵線衣架綁起、頭部被笠上一個尼龍袋。事主送院後被發現有外傷，顱內出血，留醫3日後不治。

被告被捕後在警誡下稱一時意外，自己無心干犯，並交代當晚曾在警鐘響起後逃跑，後來折返遇見事主並談及有人疑爆竊，事主遂與被告一同前往酒家。事主見酒家後門被打開後決定回控制室報警，途中被告從後打向事主太陽穴約8下，事主一度鬆手讓被告離開，惟被告為阻止事主報警及恐認出其容貌，分別用桌布及鐵線衣架綁起事主手腳，又用尼龍袋笠過事主的眼鼻，並重返酒家爆竊。

相關字詞﹕編輯推介 法庭 謀殺

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