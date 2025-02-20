啟德體育園開幕禮陣容包括容祖兒、甄子丹等　羅淑佩：不會有四大天王同台　棄直播因想「一氣呵成」剪輯播出 (16:26)

文化體育及旅遊局長羅淑佩交代下月一日啟德體育園開幕禮表演陣容，當中包括容祖兒、甄子丹、朱玲玲、林子祥、葉蒨文、李幸倪、張天賦及內地歌手李宇春。體育界代表包括「劍后」江旻憓、羽毛球混雙組合鄧俊文、謝影雪、乒乓球代表杜凱琹；國家乒乓球代表樊振東、羽毛球前「世一」林丹等。羅淑佩表明，「四大天王」不會於開幕禮同台演出。她提到要與他們「度期」須以年計。至於表演嘉賓名單會否增減，她謂「大家可以期待一下」。
開幕禮將採用「三面台」，不會開放天幕，當日會開放約3.36萬個座位，將有8500張門票明早10時起於城市售票網公開發售。成功購票的市民需要在2月27至開幕當日，帶到身分證明到啟德體藝館換領實體門票。她呼籲市民可提早到場換票，同時熟習園內環境及交通，以便更順暢地入場。票價10元，收益會捐予公益金。另有1.68萬張門票由政府分發；當中8300張會留予低收入人士、共創明Teen學員、行會成員及立法會議員、文體旅相關諮詢委員會的委員等。
8500張公開發售的門票票價10元，所有收益在不扣除成本下全數捐予公益金。羅淑佩透露，當局曾考慮過不收費，但認為要選用最穩妥及最方便市民方式，故採用電子購票，並需要收取手續費。
至於開幕禮無直播安排，羅淑佩解釋指，並非涉及技術問題，稱想將預製影片、不同攝影角度「一氣呵成」剪輯播出，相信只要節目吸引，就不減觀眾興趣。她又強調，電視台的節目安排並非延播的主因，認為傍晚6時半舉行開幕禮時，不少市民都未回家，相信晚上9時半播出時，會令更多觀眾可以收看。她亦不鼓勵入場觀眾一直自行舉機直播，以免影響他人。
對於開幕禮成本，羅就提及大部分參與嘉賓只收基本「梳、化、服」或車馬費。