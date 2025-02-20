啟德體育園開幕禮陣容包括容祖兒、甄子丹等　羅淑佩：不會有四大天王同台　棄直播因想「一氣呵成」剪輯播出 (16:26)

開幕禮將採用「三面台」，不會開放天幕，當日會開放約3.36萬個座位，將有8500張門票明早10時起於城市售票網公開發售。成功購票的市民需要在2月27至開幕當日，帶到身分證明到啟德體藝館換領實體門票。她呼籲市民可提早到場換票，同時熟習園內環境及交通，以便更順暢地入場。票價10元，收益會捐予公益金。另有1.68萬張門票由政府分發；當中8300張會留予低收入人士、共創明Teen學員、行會成員及立法會議員、文體旅相關諮詢委員會的委員等。

8500張公開發售的門票票價10元，所有收益在不扣除成本下全數捐予公益金。羅淑佩透露，當局曾考慮過不收費，但認為要選用最穩妥及最方便市民方式，故採用電子購票，並需要收取手續費。

至於開幕禮無直播安排，羅淑佩解釋指，並非涉及技術問題，稱想將預製影片、不同攝影角度「一氣呵成」剪輯播出，相信只要節目吸引，就不減觀眾興趣。她又強調，電視台的節目安排並非延播的主因，認為傍晚6時半舉行開幕禮時，不少市民都未回家，相信晚上9時半播出時，會令更多觀眾可以收看。她亦不鼓勵入場觀眾一直自行舉機直播，以免影響他人。

對於開幕禮成本，羅就提及大部分參與嘉賓只收基本「梳、化、服」或車馬費。