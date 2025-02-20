近八成受訪公屋住戶同意加裝智能門禁系統　公屋聯會倡優先採用八達通門禁系統 (17:04)

公屋聯會聯同多個機構、議員辦事處，於去年11月至今年1月，透過實體及網上問卷，收集4797份來自160條房委會轄下公共屋邨、居屋及綠置居屋苑的居民對安裝智能門禁系統的意見。調查發現，77.9%的受訪者同意加裝智能門禁系統，當中85.7%的受訪者認為有關系統有助減低陌生人進入大廈的機會，亦有62.5%受訪者表示可減少大廈密碼外泄的機會。

至於有12.4%受訪者表示不同意加裝智能門禁系統，其中逾半受訪者認為目前用密碼開門已經足夠，亦有39%及34.5%受訪者分別擔心安裝智能門禁會增加開支，以及會要求保安員幫忙開門。

公屋聯會表示歡迎房委會試行智能門禁系統，亦認為應積極在其他屋邨加裝有關設施，提升大廈保安水平。公屋聯會副主席、立法會議員梁文廣表示，隨着長者戶漸多，他認為可透過智能門禁系統，了解長者出入情况，並適時發出警示及通知屋邨辦事處主任作跟進。

被問到會否出現轉嫁智能門禁系統成本予住戶的情况，公屋聯會總幹事招國偉指，現時暫時房委會只在顯發邨試行有關系統，他相信隨着日後廣泛應用，可降低成本，聯會亦擬約見持分者，以掌握智能門禁系統的安裝費用、營運費用等資料。梁文廣又指，密碼門禁系統與智能或八達通卡門禁系統成本相若。

房屋局長何永賢去年書面回覆立法會議員質詢，指房協增設八達通卡門禁系統的費用，每座大廈約為5.5萬元；房委會則在2008年至2010年，曾在彩盈、彩德及彩福邨，推行智能卡門禁先導計劃，當時每座造價大約10萬元。