醫管局下月起於6間醫院試行生成式AI起草醫療報告　醫生會負責核實 (15:24)

醫管局早前就公院事故頻發檢討後提出31項改善建議，包括運用科技提升病人安全、培訓員工敢言文化等。醫管局今（20日）舉行傳媒講座介紹最新相關措施，包括下月將於6間公院試行利用Gen AI協助撰寫醫療報告，6間醫院包括瑪嘉烈醫院、明愛醫院、聯合醫院、伊利沙伯醫院及天水圍醫院。

醫管局質素及安全總監黃立己指，現時醫管局不時收到關於申請醫療報告的意見，包括申請程序繁複、時間過長、不清楚申請進度等，而Gen AI可協助醫生讀取病人資料及醫療紀錄，並快速起草初步醫療報告，再由醫生修改及簽名核實，可節省時間，亦確保醫療紀錄及報告格式一致。

高拔陞：Gen AI屬輔助工具 醫生須對報告負責

醫管局醫療信息主管彭育華指，不同於市面上常見的「open source（開源）」的AI系統，醫管局將於內部系統使用AI工具，以保障病人私隱。另外，高拔陞強調Gen AI屬輔助工具，最後報告仍需醫生修改及最終確認，且醫生需要對報告負責。

醫管局現時基準為80%的醫療報告在8周內完成，至於預計新措施可節約多少時間，高拔陞表示，醫療報告包括不同類型，如索償保險個案、法律個案等，須試行安排後掌握更多數據。他續稱，目標今年內將安排擴展到全港大部分公立醫院。

另外，醫管局將推動透過流動應用程式「HA Go」以電子方式申請醫療報告及繳費，第一階段將涵蓋病人自行申請的醫療報告，計劃於2025/26年度推出。根據醫管局數字，2023年度共收到逾11萬份醫療報告申請。