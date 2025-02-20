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懲教署推網上平台賣在囚者製造產品　收益將捐贈本地慈善機構 (14:32)

以往在囚者製作的手工藝品，只會在懲教署體育會的秋季賣物會及工展會等特定場合公開發售。懲教署體育會上月起推出「徵心製造」慈善網上禮品銷售平台，發售在囚者設計和製造產品。懲教署指，扣除原料及物流等成本後，所得款項將全數捐贈予本地註冊慈善機構，目前有逾40間相關機構，期望為在囚者提供回饋社會的機會。

平台在上月23日推出，提供「懲教專區」、「環保再造」及「香港情懷」等7類產品，供本港及內地市民選購。目前有12個院所參與生產，未來將逐步增加產品種類，並安排更多合適院所參與。被問到有否設關鍵績效指標，署方指仍處於摸索階段，未來冀越來越多人光顧，讓更多慈善機構受惠；初步觀察市民反應理想，有產品在發售首日經已售罄。

懲教署本月與香港理工大學簽訂合作備忘錄，推動食物廢料升級及發展環保產品，及為在囚者提供產品設計的職業訓練。首階段會將理大的咖啡渣轉化成立體打印複合材料的專利技術，應用到院所內的工業生產工作，製作包括行李牌等產品。署方又計劃今年在赤柱監獄，設立生產咖啡渣立體打印物料的工場，批量生產相關專利的原料，推展綠色懲教工業的發展。

根據署方數字，去年日均有4900名在囚者，在約130個院所工場從事工業生產工作，為各政府部門及公營機構提供不同行業的產品和服務，總商業價值約4.65億元。

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