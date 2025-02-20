懲教署去年批15宗受監管令者離港　另指去年日均還押人數創24年新高 (13:40)

懲教署今（20日）舉行2024年工作回顧記者會，提到去年收納院所達18,438人次，較前年增7%；日均在囚人口由前年8,498人，增加12%至去年9,550人。至於去年日均還押人數達3650人，較前年增18%，屬自2000年以來的新高。

署方指，已調撥個別院所部分收容額收納還押者，緩解收押所過度擠迫情况；另已展開原址局部重建荔枝角收押所的工程，長遠增加成年男性還押人士收容額。署方透露，所調撥的院所包括赤柱監獄、東頭懲教所及白沙灣懲教所，其中赤柱監獄及白沙灣懲教所整體收容率分別逾100%及逾80%。

涉國安或反修例示威在囚者跌

《維護國家安全條例》實施近一年，懲教署指，去年涉反修例示威相關罪行，包括暴動和非法集結等，及違《港區國安法》或《維護國家安全條例》，而被收納入院所錄得410人次，其中64人次涉違《港區國安法》或《維護國家安全條例》），較前年950人次跌57%。署方指，截至去年底，涉反修例示威相關罪行及違反《港區國安法》或《維護國家安全條例》在囚者有591人，較前年跌24%。

去年《財政預算案》提出各部門連續3個財政年度每年削1%經常開支。黃國興表示，「或多或少影響日常運作」，將因應實際情况開源節流，減少對日常運作和服務質素的影響。他指面對公共資源緊絀情况，將會按審慎理財及「應洗則洗」原則，加強審視及節約每項開支，確保善用公共資源；善用資訊科技及優化工作程序，提升工作效率；亦會靈活調配人手，推展各項新的政策及措施。