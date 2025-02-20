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油麻地暴動罪成男生未如同案被告獲刑期扣減　上訴得直刑期下調至57個月 (13:30)

2019年11月18日油麻地暴動案，其中一名案發時20歲的男生經審訊後裁定暴動罪成，被判囚60個月。該男不服判刑提出上訴，高院上訴庭今日（20日）開庭處理其申請。上訴方力陳，上訴人於原審時以案發時不足21歲作為減刑理由，原審法官給予同案另外3名年輕被告各3個月的刑期扣減，卻沒有給予上訴人相同減刑，出現犯錯；律政司則指，被告人年輕在嚴重案件中屬於比重較低的求情因素。法官裁定上訴人上訴得直，將原本刑期下調至57個月，半年內頒下判辭。

上訴人為張賀祺（定罪時23歲，報稱無業）被指於2019年11月18日，在窩打老道和咸美頓街之間的彌敦道一帶，連同其他人參與暴動。

上訴方提出兩項理據，分別指基於相同法律原則下，原審法官於判刑時給予另外3名被告各3個月減刑，但沒有給予上訴人減刑，雖然上訴人至判刑時已23歲，但是漫長司法程序的等候並非上訴人的錯誤，以及原審法官接納無證據指上訴人曾使用身攜的口罩及手套，但仍將他的量刑起點定得高於沒有裝備的被告。

法官彭偉昌質疑，上訴人與該3名獲減刑的被告「年紀上差一截」，而且被告人管有裝備會被推論其意圖，法庭毋須分析被告人實際上有否使用該裝備，上訴方的說法不可依賴，更推翻「所有原則」。上訴方強調，上訴人與該3人就年齡上沒有差別，上訴人因年輕受鼓動下犯罪。

律政司一方則指，在嚴重、須阻嚇的案件中，被告人年輕屬於比重較低、甚至微不足道的求情因素，尤其原審法官形容案件為「小型戰場」，原審法官將上訴人的量刑起點定於60個月絕非判刑過重。兩名法官聽取雙方陳辭後，商議近半小時後裁定上訴人上訴得直，刑期獲下調3個月。

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