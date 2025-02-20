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申訴專員促房署改善獨居租戶離世後收回單位程序　建議房協研檢討翻新單位流程 (12:17)

申訴專員公署今（20日）公布就收回、翻新及重新編配公屋安排的主動調查報告，認為房屋署及房協需要加快單位流轉速度，亦要就獨居租戶離世後、家屬收拾物品的安排，設立明確指引。公署提出19項建議，包括建議房署修訂獨居租戶離世後收回單位的工作指引，及研究為收回單位後至再編配的工作訂定目標；亦建議房協研究縮短現時收回單位後14天內發出翻新工程單的安排，並檢討處理翻新空置單位的流程及標準，加快工程進度。

申訴專員陳積志表示，房署及房協在過去5年分別平均每年收回約15700個及1100個公屋單位，其中房署單位由收回單位至新租客租約生效，平均需時約兩個半月；房協則平均需時87日、即接近3個月有新租戶，情况理想。翻新單位方面，陳續說，房署過去5年平均所需43日翻新單位，符合工作指標；房協則有九成單位翻新單位可於指標時間60日內完成，少部分個案需時90日，應秉持精益求精的精神，檢討現時流程及標準。

陳積志又稱，現時房協及房署在處理獨居長者租戶離世方面，無明確指引說明如何跟進遺物處理問題。公署研究其中一宗個案顯示，一名獨居長者於2023年11月在單位內離世後，其居於內地的女兒為其執拾物品，及後房屋署物管處曾多次聯絡未果，最終於2024年2月1日收回單位。事主向公署投訴，不滿房署未有盡力聯絡她便收回單位，以及把單位內的物品清走。公署認為，屋邨辦事處無向戶主女兒說明可保留單位的時 間，令其誤以為可一直保留直至完成執拾，反映現時程序有改善空間。

公署建議，可向獨居租戶的親屬定下適當的期限，並說明期限過後署方的跟進行動，同時加強職員的相關培訓， 以及改善與租戶聯絡的安排，要求租戶提供電話以外的聯絡方法。

相關字詞﹕編輯推介 申訴專員公署 陳積志 房屋署 房協

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