申訴專員促房署改善獨居租戶離世後收回單位程序　建議房協研檢討翻新單位流程 (12:17)

申訴專員陳積志表示，房署及房協在過去5年分別平均每年收回約15700個及1100個公屋單位，其中房署單位由收回單位至新租客租約生效，平均需時約兩個半月；房協則平均需時87日、即接近3個月有新租戶，情况理想。翻新單位方面，陳續說，房署過去5年平均所需43日翻新單位，符合工作指標；房協則有九成單位翻新單位可於指標時間60日內完成，少部分個案需時90日，應秉持精益求精的精神，檢討現時流程及標準。

陳積志又稱，現時房協及房署在處理獨居長者租戶離世方面，無明確指引說明如何跟進遺物處理問題。公署研究其中一宗個案顯示，一名獨居長者於2023年11月在單位內離世後，其居於內地的女兒為其執拾物品，及後房屋署物管處曾多次聯絡未果，最終於2024年2月1日收回單位。事主向公署投訴，不滿房署未有盡力聯絡她便收回單位，以及把單位內的物品清走。公署認為，屋邨辦事處無向戶主女兒說明可保留單位的時 間，令其誤以為可一直保留直至完成執拾，反映現時程序有改善空間。

公署建議，可向獨居租戶的親屬定下適當的期限，並說明期限過後署方的跟進行動，同時加強職員的相關培訓， 以及改善與租戶聯絡的安排，要求租戶提供電話以外的聯絡方法。