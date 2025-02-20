張舉能：法庭處理國安案時刑事法律原則同樣適用　基本保障始終如一 (12:01)

張舉能在國際法律協會亞太區論壇雙年會致詞時表示，法治對任何經濟體成功不可或缺，香港對法治堅持見諸保障人權，也有獨立法院防止任意及不合比例限制基本自由。他提及，香港普通法制度特徵，包括法官中立不偏不倚、對辯式的訴訟模式、無罪推定、程序公義、毫無合理疑點的舉證及法律面前人人平等。

張官又表示，香港普通法制縱然維持有別內地制度，但香港始終與內地根本上連結及不可或缺，加上透過普通法制與國際聯繫，香港扮演東西方橋樑，推動跨境商業。他在演辭中，列舉英國樞密院近期在破產案列舉6宗香港案例、澳洲最高法院在仲裁法引述香港終審法院案例，及香港與內地民商事判決互認和執行破產命令及試行互認清盤命令，顯示香港的獨特角色。

今次峰會在中環一間酒店舉行，吸引超過360名來自各地法律界人士報名出席。籌備雙年會聯席主席、資深大律師譚允芝表示，活動給海外嘉賓機會在二手報導外親眼觀察香港的普通法制度。她指出，香港法律界過去數十年適應國際法律規則及多語言環境，同時深入了解內地文化、營商做法及法律環境，其他亞洲司法管轄區無可比擬。