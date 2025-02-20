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運輸署否認政府打擊白牌車不力　對的士業界與網約平台諮詢方式一視同仁 (11:45)

政府與的士業界昨日（20日）開會討論規管網約車，的士業界稱滿意政府答覆，一度醞釀的罷駛行動未開始已經結束。警方同日晚上亦交代打擊白牌車行動。運輸署長李頌恩今日（20日）在港台節目《千禧年代》表示，政府恆常打擊白牌車，「唔同意政府冇做嘢」，而且署方一直與業界合作，包括推進的士車隊、提出安裝車內攝錄機等，致力提升的士服務質素，重申去年年中已向公眾清晣表達立法規管網約車平台，今年內會提出相關的立法建議。

至於本報報道有網約車平台指會議多單向表達，政府欠回應。昨日有份與會的李頌恩就指，與的士業界和網約車平台會面流程相同，強調今次會議主要為諮詢，希望讓網約車平台發表意見。

李頌恩表示，的士業界與當局有達成共識，認同網約車成為趨勢，但均希望以確保市民安全，指的士業界認為網約車平台應令載客車輛、司機都符合條件，且希望網約車和的士的營運環境盡量公平，規管不要相差太遠，舉例網約車司機也應設考牌制度；李又引述個別網約車平台指，期待規管更具彈性，另有平台認為應盡量開放，不對經營平台的數量設限。

醞釀罷駛計劃後最終叫停的的香港無線電的士聯誼會主席黃羽庭今在新城電台《財知大道》節目上表示，政府應參考澳門做法設網約車牌照，又建議不能容許現時提供非法白牌車的網約車公司平台申領牌照。

早前稱支持罷駛的香港的士小巴商總會前理事長周國強則在港台節目表示，並不反對網約車，反而希望政府有渠道幫助的士業網約化，認為可提高的士業運力、減少拒載，並指出若未來網約車若購買的士同樣保險，的士的保險費有望下調。

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