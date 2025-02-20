明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

記協晚宴再告吹　改逸東酒店卻臨門「未能招待」　鄭嘉如質疑政治蠶食商業 (18:58)

原定上周六（15日）舉行的香港記者協會年度春茗晚宴，因上一間酒店取消預訂，改為延至下周一（24日）在逸東酒店舉行。不過記協今（20日）表示，逸東酒店昨在沒提供原因下指「未能招待」，晚宴需要取消。記協會為來賓安排退款，原定的現場拍賣改網上舉行。記協主席鄭嘉如表示春茗原定有公關公司、商界人士、立法會議員、外國領事等代表購票支持，形容連續兩次場地遭取消，難言只屬「巧合」，形容事件屬「香港的政治氣候蠶食商業市場的警號」。

鄭嘉如表示活動早在去年底起籌辦，上周遭富豪香港酒店取消預訂後，記協隨即啟動「PLAN B」與逸東酒店落實場地。鄭表示，最初接觸逸東酒店時職員「很俐落」，提供多個日期選擇，「很快讓我們book（訂）到（場地）」、過程順利，至昨日逸東酒店職員致電告知，預訂需要取消，對方表示「唔好意思真係講唔到原因」。

鄭認為，兩次事件不屬「理性的商業決定」，如本身不欲與記協合作，最初不會接受預訂，明顯過程中有干預。鄭表示，在早前與富豪香港酒店洽談時有向對方談及「與記協合作辦活動未必這麼簡單」，對方當時回應稱「沒有問題，都是做生意」。

鄭嘉如認為，事件對香港屬「一個相當大的警號」，指兩酒店均屬上市集團旗下，生意涉5位數字利潤，在與客戶合作及履行合約都無法自主時，不論相關決定「出於自我審查或施壓」，都明顯反映「香港的政治氣候蠶食商業市場的警號」。

鄭表示，記協無收到任何人施壓要求停辦活動，又認為目前《基本法》第23條及港區國安法生效下，已有不同法律工具可解散組織，認為「如真的要做」，應不會從這些「吃喝玩樂」活動著手。

記協春茗晚宴原定上周六在富豪香港酒店舉行，約200人出席，惟酒店在晚宴前一日通知記協，先以酒店發生「小型爆炸」為由，後再告知由於「樓層漏水、導致電力供應一度中斷及不穩」，稱需取消預訂。

記協表示，原定在晚宴現場拍賣將改為在本月28日至3月1日網上舉行，現正架設網上拍賣系統，並作最後測試，記協早前已收到不少希望競投的查詢。據拍賣目錄，涵11項拍賣品，底價由1000元至3.8萬元不等，包括填詞人林夕的中式書法《追》、資深大律師余若薇3幅中式水墨畫、填詞人潘源良的中式書法卷軸、傳媒人林妙茵及鄭美姿的布藝製品等。

相關字詞﹕編輯推介 記協

上 / 下一篇新聞