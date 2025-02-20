記協晚宴再告吹　改逸東酒店卻臨門「未能招待」　鄭嘉如質疑政治蠶食商業 (18:58)

鄭嘉如表示活動早在去年底起籌辦，上周遭富豪香港酒店取消預訂後，記協隨即啟動「PLAN B」與逸東酒店落實場地。鄭表示，最初接觸逸東酒店時職員「很俐落」，提供多個日期選擇，「很快讓我們book（訂）到（場地）」、過程順利，至昨日逸東酒店職員致電告知，預訂需要取消，對方表示「唔好意思真係講唔到原因」。

鄭認為，兩次事件不屬「理性的商業決定」，如本身不欲與記協合作，最初不會接受預訂，明顯過程中有干預。鄭表示，在早前與富豪香港酒店洽談時有向對方談及「與記協合作辦活動未必這麼簡單」，對方當時回應稱「沒有問題，都是做生意」。

鄭嘉如認為，事件對香港屬「一個相當大的警號」，指兩酒店均屬上市集團旗下，生意涉5位數字利潤，在與客戶合作及履行合約都無法自主時，不論相關決定「出於自我審查或施壓」，都明顯反映「香港的政治氣候蠶食商業市場的警號」。

鄭表示，記協無收到任何人施壓要求停辦活動，又認為目前《基本法》第23條及港區國安法生效下，已有不同法律工具可解散組織，認為「如真的要做」，應不會從這些「吃喝玩樂」活動著手。

記協春茗晚宴原定上周六在富豪香港酒店舉行，約200人出席，惟酒店在晚宴前一日通知記協，先以酒店發生「小型爆炸」為由，後再告知由於「樓層漏水、導致電力供應一度中斷及不穩」，稱需取消預訂。

記協表示，原定在晚宴現場拍賣將改為在本月28日至3月1日網上舉行，現正架設網上拍賣系統，並作最後測試，記協早前已收到不少希望競投的查詢。據拍賣目錄，涵11項拍賣品，底價由1000元至3.8萬元不等，包括填詞人林夕的中式書法《追》、資深大律師余若薇3幅中式水墨畫、填詞人潘源良的中式書法卷軸、傳媒人林妙茵及鄭美姿的布藝製品等。