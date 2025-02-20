學生會煞停播放社運電影 放映會前收政府電郵質疑違例 (08:30)

新亞書院學生會稱，昨傍晚6時01分接獲電影、報刊及物品管理辦事處電郵，處方表示有公眾人士投訴放映未獲證明書，如繼續放映則有機會違反

《電影檢查條例》，一經定罪可處罰款甚至監禁。學生會接獲電郵後即時致電處方查詢但未獲回覆，並發現該處辦公時間昨傍晚6時結束。礙於短時間內未能釐清法律定義，為免觸及法律灰色地帶，最終決定取消電影放映會；映後對談環節「新亞沙龍」則繼續。

學生會稱，今次活動僅開放予中大學生及教職員參與，又指電影已曾通過電檢並曾於香港亞洲電影節及百老匯電影中心公開放映，故認為不需特另作申請。

學生會續指，活動前花5000元購入電影放映權，購入條件包括僅可於昨天放映一次，因此將無法重新舉辦活動；該會向所有基本會員以及其他活動參加者致歉。

中大昨晚回覆本報，新亞書院獲悉學生會因法律原因決定主動取消放映活動；書院理解決定並提醒所有活動需符合法律及大學的規則。

新亞書院學生會原定昨晚8時至10時半舉行「新亞沙龍暨電影放映會」，以及在放映後邀請新傳學院教授李立峯為嘉賓，討論「社會運動應如何被定義、乃至其崛起之緣由」、「香港及緬甸兩地社會運動之異同」等議題。學生會感謝李立峯得知活動臨時更改安排後，仍抽空出席，以及提供協助。

去年香港亞洲電影節有放映《何以鴉雀無聲》，根據電影節介紹，該片講述政局動盪的緬甸，有剛成年的少女因父母被捕，被迫離開家鄉，到仰光的工廠謀生，但遇到工人因被拖糧開始組織罷工，少女亦結識曾參與民主運動而入獄的鄰居，「逐漸了解緬甸備受壓逼與步步抗爭的過去」；該少女悟出「所謂心繫家國，從來不只是順服盲從」。