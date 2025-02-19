導演李駿碩柏林影展致辭提及巴勒斯坦人安全 德國警方國安部調查事件 (22:16)

《濁水漂流》導演 曾獲多項提名

李駿碩曾參與數部電影工作，包括獲多項金像獎提名的《濁水漂流》。李駿碩向本報表示，他仍身處德國，不便回應太多，他認為「關注巴勒斯坦人的安全與自由，絕對不等於傷害任何以色列人」。

據當地傳媒報道，柏林刑事警察局的國家安全部門正調查事件。事件當地猶太組織指為涉反猶太言論。

《眾生相》獲選入今屆柏林影展「Panorama」單元，影展在本月13至22日於當地舉行。據李駿碩在台上讀出由演員Erfan撰寫的聲明，內容提到觀眾在觀賞電影同時，有逾百萬的巴勒斯坦人受到由西方支持的以色列當局打壓，指控德國行政當局及其文化機構，包括柏林影展，正支持（are contributing）對巴勒斯坦人的種族隔離、種族滅絕、殺戮行為。李讀出的聲明呼籲德國人捍衛談論巴勒斯坦人的言論自由。

李讀出的聲明結尾引述口號「From the river to the sea, Palestine will be free」（從河到海，巴勒斯坦將獲得自由）」，有德國傳媒形容口號具爭議及親巴勒斯坦，有否認以色列生存權的意味。

德國傳媒引述柏林影展總監Tricia Tuttle，對致辭事件表示「深感遺憾」，表示事前有提醒嘉賓一些政治言論涉敏感或構成違法風險。