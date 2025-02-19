涉2019年社會事件的司法人員投訴　司法機構指已完成處理所有個案 (21:06)

司法機構表示，根據現行機制，如屬性質嚴重、複雜或引起社會廣泛關注的可跟進投訴，會按兩層架構投訴機制處理，即由專責法官小組進行調查，並由投訴法官行為諮詢委員會審視提交的調查報告及建議。而經考慮諮詢委員會的意見後，終院首席法官會就投訴作出最終決定。

至於其他與2019年社會事件相關的投訴，司法機構表示會按現行投訴機制處理，即待相關調查完成後，會向投訴人作出回覆，有關調查結果亦會向諮詢委員會作出扼要匯報。

就2019年11月11日馬鞍山「火燒人案」，裁判官林希維原審裁定在場粗言指罵的夫婦罪脫，惹來立場偏頗的投訴。案發相隔5年多，隨着律政司上訴得直和涉案夫婦被定罪，專責法官小組早前認為林希維沒表達帶政治傾向性的言論，裁定投訴不成立。