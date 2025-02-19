明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

涉2019年社會事件的司法人員投訴　司法機構指已完成處理性質嚴重複雜個案 (21:06)

司法機構早前公布兩宗公眾投訴法官的個案，涉及疑「司法抄襲」的國安法指定法官陳嘉信，以及審理2019年11月馬鞍山「火燒人案」的裁判官林希維。外界關注，司法人員審理2019年社運案引起的投訴，是否處理完畢。司法機構今（19日）回覆查詢指，已按現行處理投訴法官行為的機制，完成處理所有與2019年社會事件相關並屬性質嚴重、複雜或引起社會廣泛關注的可跟進投訴個案，調查結果已上載至司法機構網站。

司法機構表示，根據現行機制，如屬性質嚴重、複雜或引起社會廣泛關注的可跟進投訴，會按兩層架構投訴機制處理，即由專責法官小組進行調查，並由投訴法官行為諮詢委員會審視提交的調查報告及建議。而經考慮諮詢委員會的意見後，終院首席法官會就投訴作出最終決定。

至於其他與2019年社會事件相關的投訴，司法機構表示會按現行投訴機制處理，即待相關調查完成後，會向投訴人作出回覆，有關調查結果亦會向諮詢委員會作出扼要匯報。

就2019年11月11日馬鞍山「火燒人案」，裁判官林希維原審裁定在場粗言指罵的夫婦罪脫，惹來立場偏頗的投訴。案發相隔5年多，隨着律政司上訴得直和涉案夫婦被定罪，專責法官小組早前認為林希維沒表達帶政治傾向性的言論，裁定投訴不成立。

相關字詞﹕編輯推介 投訴法官；司法機構；反修例事件

上 / 下一篇新聞