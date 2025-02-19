「浪漫勇士」周日凌晨出賽沙特盃 奪標累積獎金勢逾2.6億港元 冠絕全球 (20:16)

當日在沙特阿拉伯維雅德舉行的一級賽沙特盃（1800米泥地），是全球獎金最高的賽事，總獎金高達2000萬美元。「浪漫勇士」將首次在泥地作賽，力拼13匹世界頂尖泥地佳駟，包括日本新星賽駒「青春永駐」（Forever Young），可謂歷來最艱鉅的一戰。倘若贏得沙特盃，「浪漫勇士」將成為全球20萬現役賽駒中唯一的一匹在5個賽馬地區揚威的佳駟，而過往能有此成就的賽駒，只有「飛霸Falbrav」（愛爾蘭）、「必得時機 Pilsudski」（愛爾蘭）及「達利亞 Dahlia」（美國）等三匹賽駒。

「浪漫勇士」今年1月在杜拜以破美丹馬場草地1800米紀錄的1分45.10秒頭馬時間（相當於約62公里時速），贏得傑貝哈特錦標，取得香港賽駒前所未有的成就，能在短短年半間在中國香港、澳洲、日本和杜拜四個著名賽區橫掃十項一級賽，為香港的世界級賽馬爭光。

劉栢輝指愛駒成就可促進賽馬旅遊

「浪漫勇士」馬主劉栢輝表示，全世界有20萬匹賽駒，香港只佔不足百分之一，但卻出了一個「Superstar」（超級巨星），不僅對香港馬壇，也對香港本身有幫助，充分展現本港與世界接軌。劉又相信，賽馬運動在全球深受歡迎，「浪漫勇士」取得的驕人成就，增進了全球馬迷對香港世界級賽馬的認識，有助促進賽馬旅遊。他指發展賽馬旅遊也要有「Superstar」，希望「浪漫勇士」可成為這顆超級巨星，吸引國際旅客慕名來港觀賽和旅遊。

日前抵達沙特阿拉伯的練馬師沈集成在觀操後表示，「浪漫勇士」現時已適應沙特阿拉伯的天氣和環境，體重十分穩定。他指「浪漫勇士」狀態比上一站在杜拜出戰傑貝哈特錦標時更好。沈集成又希望，香港馬迷可為「浪漫勇士」打氣，支持牠再創紀錄。

倘「浪漫勇士」贏得沙特盃，可獲得1000萬美元，折合約7800萬港元的獎金，把其累積獎金由現時近1.8億港元，增至約2.6億港元，冠絕全球。

「浪漫勇士」中東之旅的壓軸一站，預期會重返杜拜，很大機會出戰4月5日的一級賽杜拜草地大賽（1800米）。